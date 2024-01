Fernanda Pacobahyba: Viva o ITA Ceará!

Foto: DIVULGAÇÃO Fernanda Pacobhayba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e coordenadora da execução do Acordo de Cooperação para implantação do ITA Ceará

O ano de 2023 marcou um forte retorno institucional no sentido de reestruturação dos ideais democráticos e da promoção de diálogo por parte do Governo Federal. Permeada por um espírito de reconstrução, a nova gestão passou a estudar temas que pudessem atender aos reclamos da sociedade. No campo educacional, os avanços já são visíveis e históricos. O Ministério da Educação fortaleceu o desafio da expansão do ensino superior de qualidade. O contexto estimulou uma aspiração antiga e legitimada pelos dados de aprovações de cearenses no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA.

Assim, em junho de 2023, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o Comandante da Aeronáutica, Ten. Brig. Marcelo Damasceno, reuniram-se para estabelecer a compreensão mútua e os passos fundamentais para o avanço do projeto. Inicialmente, foi celebrado um Acordo de Cooperação Técnica para definir a viabilidade da expansão do ITA, além da adequação da Base Aérea de Fortaleza para abrigar o novo campus e da escolha dos cursos para instauração.

Depois de aprovada a viabilidade da implantação do campus no Ceará, sugeriu-se a instalação de dois cursos que não são desenvolvidos em São Paulo, mas que possuem foco em inovação e sustentabilidade: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

Diversas reuniões técnicas elaboraram o instrumento jurídico para celebrar novo acordo de cooperação, agora incluindo o Governo do Ceará, bem como para destinar recursos financeiros para as obras de engenharia e reformas necessárias. O cronograma já prevê o primeiro vestibular em 2024. As primeiras turmas passam os dois primeiros anos do curso em São José dos Campos, apropriando-se da "mágica" que acontece por lá, e cursam o restante do curso em Fortaleza, após incorporarem os valores e os processos da instituição-mãe.

O ITA é uma das maiores obras de nosso país, cujos frutos evidenciam-se não só na gigantesca Embraer, mas nos profissionais que por lá passaram. Lembremos como as ideias e o empenho do cearense Marechal Montenegro foram fundamentais para que hoje o Brasil conte com uma instituição tão referenciada. A quem possa interessar, a biografia escrita por Fernando Morais descreve o porquê não é superlativo afirmar que a luta desse cearense pelo ITA foi hercúlea.

É o passado que se faz presente. Nos corredores do ITA circula a ideia de que os professores da instituição conduzem os alunos até um nível intermediário do conhecimento. A excelência é alcançada pelos próprios estudantes, a partir da sua automotivação, interesse e das trocas de conhecimento ocorridas no campus. Experiência que chega a um dos Estados que mais aprovam estudantes na instituição.

Hoje, a assinatura do decreto pelo Presidente Lula, entusiasta da criação do ITA no Ceará, celebra-se o reconhecimento da educação do Ceará e prestigiam-se as inclinações naturais do Nordeste, alinhando a região aos anseios mais importantes para o futuro do planeta. Uma exímia contribuição para o Brasil seguir sendo um dos líderes na geração de energia sustentável e destacar-se na produção de conhecimento científico e tecnológico, a partir da inovação.