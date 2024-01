Jackes Araujo: O poder público e a mudança climática

Insofismável em tempos de insustentabilidade é o aquecimento global. De fato o "sentimos na pele". As mudanças climáticas são naturais, mas, desde o começo do século XIX a atividade antrópica tem sido preditora dessas mudanças de maneira a forçar um novo conceito de era geológica o antropoceno, resultado disso, o planeta está 1,1 ºC mais quente podendo, diante do quadro atual alcançar 3,2 ºC até o final do século.

Algo deve ser feito. Leonardo Boff em sua obra: "Sustentabilidade, O que é - O que não é", traz que sustentabilidade do latim "sustentare" tem dois sentidos, um passivo, o que o planeta faz para manter-se, e um ativo, o que fazemos para mantê-lo.

Da sustentabilidade ativa é possível intuir acerca da responsabilidade pela prática dessas ações. Podemos dizer que cabe a todos, indistintamente, mas nos interessa aqui a responsabilidade do Poder Público ante as mudanças climáticas.

Também do latim respondere, a responsabilidade traduz a obrigação de responder às ações próprias ou pelo que lhe foi confiado. John Locke nos diz que a sociedade política é um pacto de associação a partir do qual o povo soberano outorga aos poderes constituídos no governo civil a sua confiança.

O aquecimento global tem impulsionado convenções internacionais como a UNFCCC,(1992), Kyoto,(1997) e Paris,(2015), estabelecendo compromissos e obrigações entre governos a fim de mitigar a concentração de GEE e seus efeitos deletérios. No Brasil a UNFCCC foi aprovada pelo Dec. Legislativo nº1/94 e promulgado pelo Dec.nº2.652/98. O Brasil é signatário do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris.

Os acordos internacionais a priori não se revistem de caráter cogente, são normas de soft law mas são compromissos assumidos em nome do povo e se internalizados revestem-se de obrigatoriedade impondo-se à sociedade e ao Poder Público, que deve corresponder à confiança outorgada.

As cortes mundiais têm decidido com base também nos acordos internacionais responsabilizar governos e organismos por omissão no combate ao aquecimento global, isso é litigância climática.