Emília Buarque: Os temas de impacto para 2024

Aqui neste espaço sempre falo em transições pelas quais o mundo e o Brasil passam e tento fazer análises independentes, enxergando oportunidades.

Diante de um caldeirão de novas situações e seus impactos, faço indicações dos dois principais temas para os quais devemos estar atentos neste ano.

Começamos pelo inequívoco processo de mudanças no clima, dando ênfase à necessidade das cidades, comunidades, empresas e famílias se prepararem para coisas que vão de um apagão a catástrofes. Pode parecer um pouco exagerado, mas aquela celebre frase do "perigo mora ao lado" pode ser bem factível diante dos episódios a que cada vez mais estaremos susceptíveis. Além disso, veremos mudança de consumo e de comportamento a partir dessas variações de temperatura, muito para baixo ou excessivamente para cima. Questões como essa podem interferir na decisão de compra de viagens e no turismo, no entretenimento, em produtos alimentícios e até em estruturas residenciais.

Outro destaque, sem dúvidas, é a inteligência artificial, que surge como sinal de alerta para economias no mundo inteiro, mas que também poderá trazer riqueza ou estragos em todos os microssistemas de negócios e na vida das pessoas.

Como este é um assunto ainda abstrato para a maioria de nós, partimos do entendimento do que é e para que serve a famosa IA. Para isso, precisamos fixar que são tecnologias que simulam atividades e inteligência humana e realizam ações de forma autônoma a partir de um imenso volume de dados que recebem dos próprios usuários e que são processados.

Há muito que ela vem sendo desenvolvida, mas para a atual geração os exemplos que se materializaram de forma mais emblemática foram as assistentes virtuais Siri e Alexa. Entretanto, inteligência artificial vai muito além de dispositivos que ajudam com informações e tarefas cotidianas, contemplando ainda importante papel na área da medicina e da mobilidade urbana, dentre os mais conhecidos.

As possibilidades são infinitas e cada vez mais vão invadir desde o dia a dia às grandes operações no âmbito da produtividade. Perceber, porém, como não sermos comprimidos por essa onda será o grande feito da humanidade.

Dito isto, confessemos: todos somos neófitos no tema e o que podemos fazer de melhor é explorar o assunto e ficarmos atentos.

Enfrentar estas questões é algo irreversível.