Carlos Kleber: Habitafor. 20 anos de política de interesse social

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) celebra 20 anos de trabalho e lutas por moradia digna e pelo direito à cidade. Criada como Fundação, em 2003, pelo prefeito Juraci Magalhães, a entidade surgiu com o objetivo de melhorar o padrão habitacional da população carente

do Município.

Em 2014, o então prefeito Roberto Cláudio elevou o status da fundação para Secretaria. A ideia foi atender a uma demanda antiga dos movimentos de luta pela habitação, garantir mais autonomia, melhores condições orçamentárias para projetos de habitação, entre outras vantagens.

É certo que nesses vinte anos, 40 mil famílias realizaram o sonho da casa própria e, inclusive, 2024 é esperançoso, pois Fortaleza foi a capital do Nordeste que teve mais projetos aprovados na primeira etapa do novo Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 3.462 unidades habitacionais.

A segurança jurídica da propriedade também é uma pauta que a Habitafor vem trabalhando, sobretudo nos últimos 10 anos. A certeza do papel da casa, que transforma núcleos urbanos informais em territórios estabelecidos e reconhecidos, já chegou às mãos de quase 20 mil famílias. Atualmente, o Município investe mais de R$ 17 milhões em ações, com destaque para a criação do Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana de Fortaleza (ReurbFor), que tem a meta de entregar 40 mil papéis da casa.

Com as melhorias habitacionais, a Habitafor levou habitabilidade e dignidade, por meio da construção e/ou reforma de banheiros em áreas reconhecidamente vulneráveis, transformando as vidas de mais de 6.000 famílias. Essas ações se mantêm firmes em várias áreas da cidade, incluindo as Zonas Especiais de Interesse Social.

Não menos importante, a requalificação de dezenas de espaços precários garante melhorias na qualidade de vida de milhares de famílias, a partir de intervenções como drenagem, pavimentação e mais acessibilidade.

A política habitacional de interesse social também vem assegurando ao longo desses anos, aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade social. Foram mais de 78 mil benefícios concedidos com investimentos de mais de R$ 32 milhões. Já por meio do trabalho social, gerou qualificação profissional para cerca de 20 mil famílias, favorecendo oportunidades no mercado de trabalho e iniciativas empreendedoras.

Essa prestação de contas mostra a transversalidade da política habitacional para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Que venham mais 20 anos de transformações. n