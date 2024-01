José Dirceu: O bolsonarismo é o responsável pela radicalização

Toda vez que se confrontam projetos políticos para o Brasil, que se colocam frente a frente modelos de desenvolvimento radicalmente diferentes, políticos adeptos do mudar para não mudar, cientistas políticos neoliberais e jornalistas perfilados ao rentismo e à conciliação recorrem ao velho e batido tema da polarização.

Quando, no passado, PT e PSDB disputavam no voto - e, depois, ao governar - o apoio das maiorias, de tempos em tempos surgia uma grita, por parte de formadores de opinião, contra a polarização entre os dois partidos e seus líderes, FHC e Lula. Um erro crasso já que os dois partidos, apesar de terem em comum a defesa da democracia e um passado de luta contra a ditadura, representavam classes sociais ou setores sociais diferentes e com interesses muitas vezes contraditórios ou antagônicos.

Essas diferenças eram visíveis seja na forma de governar implementada por cada um dos partidos quando à frente de prefeituras, estados e mesmo do país, seja em como seus representantes se posicionavam no Congresso Nacional nas votações de temas relevantes.

O que agravou a disputa política no país foi o surgimento do bolsonarismo e o fortalecimento da extrema direita, subvertendo o debate político e a própria disputa pelo poder. Isso porque, os extremistas de direita negam a alternância democrática do poder e o sistema político eleitoral constitucional, como ficou claro na campanha sistemática de Bolsonaro e seus seguidores contra as urnas eletrônicas.

Ainda que os partidos de centro-direita tradicionais, adeptos do neoliberalismo, pudessem apoiar medidas defendidas pelo governo Bolsonaro na área econômica, como a privatização de estatais e outros pontos da agenda Paulo Guedes, acabaram distanciando-se do bolsonarismo na questão democrática. O negacionismo criminoso na pandemia do Covid, o desmonte de ministérios importantes como da Educação e Ciência e Tecnologia. A pá de cal, pelo menos naquela conjuntura, veio com a tentativa de um golpe de Estado, sob a liderança de Bolsonaro.

Não podemos confundir a disputa de projetos de nação, os interesses sociais e de classe antagônicos ou divergentes, a disputa parlamentar e eleitoral, as diferentes visões religiosas ou culturais e morais, com a polarização que o bolsonarismo promove no diariamente no país. Nem deixar de reafirmar a todo momento que a busca do poder por vias autoritárias é incompatível com a democracia. n