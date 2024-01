Narciso Coelho: Comdica vive seu pior momento

Foto: Arquivo Pessoal Narciso Coelho. Advogado, presidente do Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania (Idesc) e atual vice-presidente do Comdica, representando a sociedade civil.

O Comdica - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão colegiado, de caráter autônomo, permanente e deliberativo, destinado a promover, controlar, assegurar, defender e apoiar a política de atendimento e de garantia do direito da criança e adolescente. Portanto, apesar de pertencer ao município, não cabe nem pode ser controlado pela gestão municipal. É composto por 22 membros, sendo 11 representantes do governo e 11 representantes da sociedade civil.

Mas o que vem ocorrendo na atual gestão municipal é a total desarticulação e retirada da autonomia não só do Comdica, mas de todos os conselhos de participação social existentes no Município de Fortaleza.

Tudo se iniciou com a criação da Central de Licitação de Fortaleza, que passou a gerenciar e controlar os orçamentos das secretarias e dos fundos existentes nos conselhos de participação social, previsto no art. 2º. do Decreto 13.512.

Sendo assim, os conselhos não têm nenhuma autonomia sobre seus orçamentos. Isso tudo atrasa processos de chamadas públicas destinadas às áreas mais delicadas, como os moradores de rua, crianças e adolescentes em situação de abrigo, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, dentre outros.

Fortaleza não tem um plano decenal dos direitos da criança e do adolescente nem um Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes Apesar de ter sido aprovado pelo Colegiado do Comdica, sua execução foi vedada pela atual gestão, que decidiu, por portaria, que eles serão coordenados pelo gabinete do gestor do Iplanfor e não pelo Comdica.

Finalmente, o Comd está sem Secretaria Executiva há mais ou menos três meses, pois, mais uma vez, o Colegiado foi informado de que a gestão não nomeará ninguém para o cargo. É lamentável a situação em que se encontra, atualmente, o Comdica.

Precisamos unir nossas forças e agir, com urgência. Sua autonomia precisa ser resgatada e respeitada.

O Ministério Público Estadual já tem ciência de tudo e é preciso que o Ministério da Justiça e o Conanda também saibam. n