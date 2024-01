Roberto Macêdo: Não basta apenas reclamar do calor

Ao retornar das minhas férias de final de ano, que passei em um lugar de clima ameno, logo no aeroporto de Fortaleza senti o quanto o já tão falado El Niño tem aumentado a temperatura da nossa cidade. Esse fenômeno climático promete um tempo quente extremo no Nordeste e no Norte em 2024.

Em casa, poucos minutos após sair do chuveiro pela manhã, meu corpo fica novamente molhado de suor. Esse calor abafado vem predominando, mesmo tendo em conta que moro próximo da praia, onde normalmente tem brisa fresca permanente.

É evidente que o impacto do El Niño não acontece isoladamente, haja vista que os efeitos da subida da temperatura média da Terra têm a sua principal causa nas atividades humanas relacionadas ao aumento exponencial das emissões de gás carbono. Sabe-se, no entanto, que ele altera o regime de chuvas no país, com intensificação de estiagem nas áreas mais próximas do Equador e aumento de tempestades e enchentes mais ao Sul.

No artigo "O retorno do El Niño e nós" (12/06/2023) reforço o questionamento que tenho feito à nossa acomodação nas quadras de boas chuvas, por não cuidarmos adequadamente do armazenamento e uso da água; acomodação essa que parece seguir ante o calorão que estamos enfrentando, com sinal de escassez hídrica e suas consequências no nosso semiárido.

O calor que estamos sentindo é um indício de que a questão da água será problemática e não podemos ficar de braços cruzados. Os carros-pipa já estão rodando pelo interior, suprindo a insuficiência do abastecimento regular de água potável em muitos municípios, que enfrentam escassez também no suprimento de água para a agricultura, consumo animal e para a indústria.

No Ceará, como em outros estados do Nordeste, não teremos racionamento de energia por aproveitarmos fontes abundantes de vento e de sol que nos tornam autossuficientes. Entretanto, além de outras providências, precisamos de medidas duras de racionalização do uso da água, para evitarmos racionamento.

Temos a obrigação de não ficar apenas reclamando do calor. A solução depende do comportamento dos governantes e da sociedade.