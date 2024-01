Na atualidade, a saudação padrão muitas vezes se resume a um simples "Olá, como vai? Tudo bem?" E, em resposta, quase automaticamente, dizemos: "Olá, está tudo bem." Convido você a refletir: quantas vezes já pronunciou essa resposta sem estar realmente bem? Cuidar do nosso bem-estar emocional começa pelo reconhecimento sincero de quando não estamos bem, para que, de fato, possamos alcançar o equilíbrio.

Isso está diretamente ligado à forma como lidamos com diversas situações ao longo da vida. Desde lidar com a raiva, a separação, o luto, a alegria, o amor, até os traumas que nos marcam.

Os sentimentos, como as ondas do mar, são inevitáveis. Não podemos impedi-los, mas podemos escolher conscientemente quais navegaremos. É uma questão de não sermos dominados pelos sentimentos, mas sim de controlarmos nossa resposta a eles.

Para isso, é fundamental reconhecer quando não estamos bem e tomar medidas para cuidar de nós mesmos. Importante também lembrar que a perfeição não é realista, nem para você, nem para os outros. Menos autocrítica pode ser a chave para um equilíbrio emocional mais saudável.

Outro ponto crucial é encontrar equilíbrio emocional, compreendendo que o passado não pode ser alterado. Podemos moldar o futuro quando conseguimos deixar o passado onde ele pertence.

Além disso, cuidar do corpo, da mente e do físico é de suma importância. Uma boa alimentação, a prática regular de atividade física e visitas periódicas ao médico não só contribuem para a saúde física, mas também podem ser recursos valiosos para lidar com as complexidades emocionais. E, se necessário, psicólogos estão disponíveis para oferecer ajuda e suporte.