Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve no Nordeste, visitando as três maiores cidades da região: Salvador, Recife e Fortaleza. A viagem tinha um objetivo central: acenar ao eleitorado e a lideranças políticas da região, sobretudo no início de um ano de eleições municipais, fundamental para o PT e para o Lula.

Ao longo do tempo, o PT vem, paulatinamente, perdendo prefeituras. O partido já chegou a eleger 630 prefeitos, em 2012. Mas, em 2016, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), o partido obteve apenas 256 prefeituras. Em 2020, o PT elegeu somente 183 prefeitos. Além disso, foi a única eleição desde a redemocratização que o partido não elegeu nenhum prefeito de capital.

Com o controle da Presidência da República, o PT busca expandir sua influência nos municípios, em particular, em capitais. Mesmo quando não for possível ter candidatura própria, o partido deve buscar apoiar candidatos de outros partidos, essencial em pactos políticos futuros, tendo em vista as eleições de 2026.

Já para Lula, especificamente, o desafio reside em sinalizar para os aliados do seu governo, que detêm o controle dos governos estaduais e prefeituras no Nordeste e dependem diretamente de recursos federais para viabilizar políticas públicas na região. Isso permitiria manter e até expandir a base política eleitoral lulista no Nordeste, limitando o espaço de atuação do bolsonarismo na região.

Um grande obstáculo pelo governo é garantir as condições orçamentárias para alimentar as políticas lulistas. O Orçamento da União está, cada vez mais, estrangulado com os apertos propostos pelo Ministério da Fazenda, em busca do déficit zero, assim como pela sanha do Legislativo por mais recursos, como por meio da ampliação da verba destinada às emendas parlamentares e ao Fundo Eleitoral. Isso impacta diretamente em programas que levam investimentos para a região ou em políticas que são uma vitrine para o governo, como o Bolsa Família.

Diante disso, o desafio crucial é garantir recursos federais para programas e políticas que historicamente alimentam a base lulista na região, em meio a um cenário orçamentário bastante complexo. Isso poderá definir não somente os resultados políticos a serem obtidos pelo PT e por Lula em 2024, como também em 2026. n