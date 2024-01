Pedro Neto: 2024 e a chapa feminina em pauta

2024 se prepara para ser o ano que vai levar mais de 150 milhões de eleitores às urnas, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Das muitas pautas que serão amplamente debatidas neste ano, pontuo uma por aqui: cota de gênero. Testemunhamos um fato inédito em novembro de 2023 quando o Ceará realizou a primeira eleição suplementar da história do Estado. O fato ocorreu em Alto Santo em razão da cassação do mandato da maioria dos os vereadores por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 e lançou novo destaque ao assunto.

O TSE já determinou, em todo o país, a anulação de dezenas candidaturas por causa de fraudes na participação feminina em 2020 e, neste ano, o rigor deve ser ampliado. Acompanhei mais de perto esse caso no interior do Ceará por ser o representante jurídico dos partidos que entraram com as representações que resultaram nas cassações do mandato dos 11 vereadores do município. Durante um período, os suplentes chegaram a assumir o mandato, mas os parlamentares que foram cassados provocaram a Justiça Eleitoral, após um ano, alegando que, como mais de 50% dos votos haviam sido anulados, novas eleições deveriam ocorrer.

E mais: os quatro vereadores cujo mandato não foi questionado por fraude à cota de gênero ainda tentaram manter suas cadeiras na Casa Legislativa, mas a Justiça Eleitoral não acatou os argumentos e determinou as novas eleições para todas as vagas. Após apuração, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará confirmou eleição de 11 novos vereadores com mandatos até dezembro de 2024.

O portal O Tempo abordou, em uma das suas publicações, que a "chapa feminina será desafio para as siglas nas eleições municipais", destacando que a fraude ocorre, por exemplo, quando mulheres são inscritas sem seu próprio conhecimento ou quando disponibilizam seus nomes para o pleito e encerram a disputa eleitoral sem ao menos o seu próprio voto.

O episódio ocorrido em Alto Santo vem como um alerta para os partidos. Posso afirmar: esse fato inédito dá ainda mais destaque ao tema das cotas de gênero e esse destaque será ampliado no pleito que se avizinha. n