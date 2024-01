Rômulo Moreira Conrado: Fazer justiça

Decorridos milhares de anos de formação dos primeiros núcleos sociais, embriões de um lento e tortuoso processo civilizatório, a atividade estatal de impor uma pena aos acusados pela prática de crimes, presumida como o mais adequado instrumento de pacificação social e prevenção de conflitos, inerentes num agrupamento plural, ainda desperta incompreensões daqueles que em regra desejam seu uso como meio de vingança.

Recentemente, ganhou ampla divulgação em redes sociais gesto de Juíza de Direito ao determinar o fornecimento de café e desligamento de ar condicionado em benefício de pessoa presa durante audiência de custódia, visando seu bem estar. Tal conduta, a qual inclusive deve emanar antes de postura humanitária, e não necessariamente de requisitos legais, suscitou debates acalorados em redes sociais, gerando uma série de ataques à julgadora.

Esse quadro revela uma total incompreensão do que vem a ser o processo penal, e dos fins para os quais se criou a figura jurídica do Estado, como entidade que assume o monopólio do exercício da força, limitando-a de forma a viabilizar a convivência social. Assegurar os direitos e a dignidade daquele que se encontra sob tutela estatal representa um degrau que se supera na construção de uma sociedade equilibrada, configurando autêntico termômetro evolutivo.

Protestos surgem ainda por força das chamadas saidinhas de Natal. O benefício em tela consiste em importante medida de ressocialização e demanda requisitos específicos, sendo inaplicável aos condenados por determinados crimes hediondos e limitado aos presos em regime semi-aberto, com índices de evasão inferiores a 5 por cento. Relevante portanto que o debate sobre o instituto e seus aperfeiçoamentos se dê fora do clima de populismo punitivista, com resultados historicamente conhecidos.

Tal postura sequer remotamente se associa à urgente medida de tornar mais efetiva a tutela penal, enquanto instrumento contributivo para a segurança pública, resguardo das vítimas e preservação da paz social. n