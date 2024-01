Aírton Montenegro: Ceará 2050, festivais de cultura e rotas turísticas

Foto: Arquivo Pessoal Aírton Montenegro. Arquiteto e urbanista.

O Programa Festivais de Cultura e Rotas Turísticas, da Plataforma Ceará 2050, reconhece a importância da cultura como impulsionadora do desenvolvimento, autoestima e transformação social, e empreende ações que valorizem expressões artísticas e culturais, integrando-as às atividades econômicas e turísticas.

Operando sob um modelo de desenvolvimento sustentável, alinhado às vocações naturais da região, o Programa visa potencializar a cadeia de negócios do turismo no Ceará, contribuindo para a geração de emprego e renda nos municípios.

Esta iniciativa abraça o conceito de "Rotas Turísticas" como a oferta de serviços que associam a exploração ambientalmente sustentável de atrativos naturais com elementos expressivos da história, valores Aírton Montenegro culturais, religiosidade, celebrações, gastronomia, moda, artesanato, música, literatura popular, humorismo e demais atividades que integram a economia criativa no Estado. Isso inclui a restauração de bens históricos, ampliação de escolas criativas e criação de uma rede de centros culturais para popularizar o acesso às diversas manifestações relevantes no estado.

A identificação das vocações turístico-culturais, a organização territorial e os investimentos em infraestrutura devem guiar as políticas de incentivo, priorizando regiões ainda desconhecidas pelos visitantes ou cujas atividades mereçam destaque. Em outras palavras, financiar o potencial regional pré-identificado.

Além disso, a qualificação da cadeia turística, parcerias para novos empreendimentos e o financiamento de rotas turísticas específicas visam ampliar a qualidade dos serviços e fortalecer a cadeia produtiva. A qualificação dos profissionais da cadeia turística e cultural, bem como parcerias para novos empreendimentos, ampliarão a qualidade dos serviços.

Reconhecendo a busca por experiências diversificadas, o programa assegura que as necessidades dos turistas em termos de conforto e conhecimento cultural sejam atendidas. Trata-se de um passo decisivo para a qualificação do turismo no Ceará.