Caroliny Braga: É buliçoso. Amiúde. Passa de pop

Por várias vezes, já me imaginei acordando com a trágica notícia do assassinato de Jorge Mario Bergoglio, o ducentésimo sexagésimo sexto papa da Igreja Católica, o primeiro a adotar o nome Francisco, o primeiro latino-americano, o primeiro a primar por tantas simplezas, o primeiro violador de certas e suntuosas regras ecumênicas.

Não é natural ter por terra pronunciamentos feito os dele. Francisco passa de pop, seus pares beiram infartos (temos visto). Ele não é ser orgânico aos templos genuínos, alvejados, soberbos (e tão dados a modéstias). Os ditos de Francisco bolem com caveiras ilustres. Arranham fiéis e golpistas. Vão de encontro a hipocrisias. Fazem ventanias em pirâmides centenárias. Degolam os que devastaram e fazem varreduras imorais, até hoje, em plena luz do dia. Sem dó nem piedade.

E olhe que, pra muitos tantos, Francisco tem feito é pouco... "Ah, mas ele se esquiva sobre isso, não diz aquilo"/ "mas nisso ele poderia ter abordado mais sobre X, a respeito de Y. Etc. Pra mim, ele é um agitador, um intrigante revolucionário. Um alucinado magnífico com um dos mais basilares microfones em seu poder. Cada pequeno feito de Francisco é gigante. Cada curta frase dele nunca proferida pela santa igreja é um arrebato. Um minúsculo gesto dele que possa desconstruir pelo menos um dos desacertos sociais que temos aos montes é primoroso. Francisco é tão singular que nos bota a pensar: "Será possível mesmo que está chegando mudança àquela casa? "

Francisco é soberano por tornar provável algo que a mim parecia impossível - presenciar um apostolado, em tal staff, advogar a favor de mulheres, de negros, de gays, de tantas e tantos à margem. Derrubando - com seus significativos soprinhos - os não tão mais firmes castelos escrotos e desumanos. Castelos que me fazem esquecer o racha internacional, a rixa, e me colocam a cair de amores por um patagão. Tão humilde ( _solo mira!_ ) quanto cheio de "e se formos por todos nós?". Que Francisco siga bulindo nesses nós. Vivo, fresco, carregado de suas pequenas e dilatadas boas intenções. Cheinho dessas suas máximas nunca antes salivadas mundo afora. Sendo frequente, amiúde, sem _endurecerse_, sustentando _la ternura_.