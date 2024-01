Mariana Lacerda: Violência política ou feminismo seletivo?

O artigo da professora Juliana Diniz, publicado em 19 de janeiro, já no título diz a que veio, ao tratar da relação da pré-candidatura da deputada federal Luizianne e a disputa por quem será "a" ou "o" candidato do PT nas eleições de 2024 como um "drama", e a relacionando com adjetivos como "mágoas", "pouco pragmática", "desafetos" e "isolada". Estabelecendo, ao meu ver, uma grande contradição por ser pesquisadora das relações de gênero e, como se diz, feminista!

Diniz analisa o silêncio de Camilo sobre as críticas da deputada como parte de uma suposta "estratégia política do ministro". Me estranha que ela não analise esse silêncio como parte da violência política de gênero denunciada por Luizianne.

Deputada Federal, reeleita para o seu terceiro mandato com 182.232 votos, ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne tem uma longa trajetória política dentro do Partido dos Trabalhadores, totalizando mais de 30 anos de vida pública. Nas pesquisas de intenção de votos para as eleições de 2024, Luizianne vem consolidando o segundo lugar, mostrando competitividade.

Diniz afirma que a deputada está "isolada", porém pergunto: a deputada está mesmo isolada ou há, deliberadamente, uma tentativa de promover seu isolamento?

Como "analista política", se valendo da suposta "neutralidade" da análise, Diniz conclui que a violência política de gênero será algo menor, porque Luizianne não convenceu o eleitor camilista que ela é candidata natural, diferente de Izolda, mas a professora se nega, inclusive, a analisar o que há em comum no caso de Izolda e Luizianne.

O que não fica nítido é o que Juliana Diniz pensa sobre a violência política de gênero que a deputada relata, ou pior, ela ainda minimiza: "pode até ter tido, em alguma medida".

O que me choca no artigo foi a opção de analisar as eleições de 2024 e o papel da Luizianne nesse processo atribuindo à deputada adjetivos associados ao "emocional". Opção que fortalece a ideia de que na política os homens são pragmáticos e racionais e as mulheres movidas pela emoção.

Esse é um caminho que nós, pesquisadoras de gênero e política e militantes feministas, tanto denunciamos como parte do patriarcado e do machismo organizado tanto na ciência quanto na política.