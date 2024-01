Wladimir d'Alva: Fim do bullying, será?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia 15 de janeiro do corrente ano a Lei 14.811/2024, que incluiu ao Código Penal brasileiro os crimes de bullying e cyberbullying, bem como transformou crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em hediondos, tais como o sequestro e a indução ao suicídio e à automutilação por meio da internet, bem como o aumentou em a 2/3 a pena do homicídio quando esse for praticado em instituição de educação básica pública ou privada, além disso criminalizou a conduta de pai, mãe ou responsável que deixar de comunicar desaparecimento de criança ou adolescente.

Por Bullying devemos entender todas as ações agressiva e repetitivas que ocorrem entre as pessoas, normalmente em ambiente escolar ou laboral, podendo consistir em agressões físicas, verbais ou morais, sempre com a intenção de humilhar, intimidar ou causar dano a honra de outros. Já o Cyberbullying é uma forma de Bullying que ocorre por meios eletrônicos ligados a internet. Tais condutas podem incluir o envio de mensagens com ameaças, difamações, humilhações, compartilhamento de informações pessoais de cunho pejorativo, criação de perfis falsos para atingir a honra de alguém.

Com o advento da nova lei a pratica de Bullying passa a ter pena de multa, ao passo que o Cyberbullying, além da multa, pode ser punido com multa e com reclusão de até quatro anos. Contudo a Lei 14.811/24 vai muito além da criminalização das condutas e da exacerbação de penas, mas preocupou-se com o cuidado da saúde mental das vítimas.

A Lei em tela teve o cuidado de determina que os municípios deverão estabelecer protocolos de proteção às crianças e adolescentes no âmbito escolas, bem como a capacitação de profissionais docentes para combateres tais pratica, devendo referidas medidas serem executadas em parceria com os estados e a União.

Entendemos ser merecedor de parabéns o Congresso Nacional por essa importante inovação legislativa, que demonstrou a total consonância com a proteção a dignidade da pessoa humana e o melhor interesse das crianças e dos adolescentes, que há muito tempo estavam a mercê de condutas degradante muitas vezes incentivadas pela falsa sensação de impunidade gerada pela ideia que o infrator tem de que não será identificado no mundo digital.