Eudoro Santana: Exemplo de Fé e Humanidade

Neste 31 de janeiro iremos consolidar um fato ocorrido nos sertões de Canindé, mais precisamente na Comunidade Serrote Branco. Naquele dia inesquecível, há exatamente 38 anos, Dom Aluísio Lorschider - arcebispo de Fortaleza, entregou ao Incra três (3) fazendas pertencentes à diocese: Ipueira da Vaca, São Miguel e Logradouro, para que o mesmo fizesse o assentamento das famílias que ali moravam. Era a Igreja partícipe da reforma agrária. Era Dom Aluísio, ele próprio, entregando as terras da Igreja, numa demonstração firme de seu apoio à Reforma Agrária.

Trinta e oito (38) anos depois, como marco do início das comemorações dos seus 100 anos de nascimento em 08/01/ 1924, o Incra do Ceará faz a entrega dos títulos provisórios àqueles assentados e seus descendentes, como preparativo para em Junho próximo, em outra solenidade, entregar as escrituras comunitárias definitivas como assim desejava Dom Aloísio.

Tive a imensa alegria de ser na época Superintendente do Incra no Ceará, e ao lado do Pé. Moacir e Pe. Zé Maria, participar daquele momento histórico.

Dom Aloísio, sem dúvida um SANTO, marcou a sua passagem pelo Ceará sendo um parceiro fundamental em muitos movimentos sociais, mas especialmente, num dos movimentos mais ricos e mais criativos, que envolveu toda a sociedade Cearense: o Pró Mudanças, que deu Inicio a um processo de transformação na política do Estado. Tanto que foi Dom Aloísio quem apresentou o resultado desse importante e profundo estudo, transformado no Primeiro Plano Participativo de Governo, em ato memorável no auditório da Faculdade de Direito. Infelizmente, o mais importante movimento cívico, pacífico, que se realizou em 1986, na nossa terra, e que deveria ter se transformado num movimento permanente de participação popular na gestão do Estado, e certamente seria um marco para o País, foi abortado pelas elites políticas, no seu nascedouro.

Mas a semente deixada por esse movimento tem tentado se reproduzir ao longo desses, também, 38 anos. Esperamos que o ano do Centenário de nascimento de Dom Aloísio Lorschider possa avivar no coração e na mente dos Cearenses, a importância da reforma agrária e a luta pela construção de um Ceará justo e igualitário.