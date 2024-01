Reginaldo Manzotti: Vivendo o fruto do Espírito Santo

O início de um novo ano é sempre uma oportunidade de renovar as nossas esperanças, os nossos sonhos e os nossos propósitos. É também um momento de agradecer a Deus por tudo o que vivemos no ano que se encerra e pedir a sua bênção para o ano que se inicia.

Mas como podemos viver bem esse novo ano que se apresenta diante de nós? Como podemos enfrentar os desafios, as dificuldades e as surpresas que certamente virão?

A resposta está na Palavra de Deus, que nos revela o fruto do Espírito Santo, que tem nove aspectos que se complementam e se harmonizam, são eles: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio (Gl 5,22-23). Esses frutos são as virtudes que devemos cultivar em nosso coração e em nossa vida, para que possamos refletir a imagem e a semelhança de Deus, que é o nosso criador e o nosso destino.

O amor é o primeiro e principal fruto, sem o qual os outros deixam de existir. O amor é um mandamento e constitui a base da vivência cristã e de tudo o que praticamos. Os outros frutos estão todos alicerçados nele. O amor é o que nos faz perdoar, servir, partilhar, compreender e respeitar. O amor é o que nos faz buscar a justiça, a verdade e a paz.

A alegria é o segundo fruto do Espírito Santo, pois é o resultado do amor. Esse fruto advém da comunhão com Deus e da confiança nEle. Não se trata de algo esporádico, mas de um estado de espírito que se evidencia pelo prazer de viver, de regozijar-se em Cristo e desejar estar com Ele, independentemente das condições materiais ou financeiras. A alegria é o que nos faz superar as tristezas, as angústias e as dores. "Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos!" (Fl 4, 4).

A paz que caracteriza-se pela sensação de mansidão, pela suavidade da alma. Resulta de nossa amizade com Deus. Trata-se da paz interior, como Jesus desejou: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o mundo a dá" (Jo 14, 27). Devemos ser promotores da paz para transformar a sociedade e construir um mundo melhor.

A paciência que consiste na capacidade de manter a calma e suportar provações. Esse fruto nos ajuda a enfrentar as adversidades com confiança em Deus, sem nos deixar dominar pela raiva, pela amargura ou desespero. A agir com perseverança, equilíbrio, firmeza e tolerância. A paciência ou longanimidade também nos ensina a esperar pelo tempo de Deus para cumprir as suas promessas e realizar os seus propósitos. (Hb 6,12)

A benignidade é a qualidade de sermos misericordiosos. É fazer o bem aos que nos rodeiam, sem esperar nada em troca. É perdoar os que nos ofendem, sem guardar rancor. É socorrer os que sofrem, sem julgar. É compartilhar o que temos, sem avareza.

A bondade é uma ação que demonstra o amor de Deus na prática. Consiste em demonstrar boa vontade e ir além da empatia para com o outro. Uma pessoa benevolente é compreensiva e se preocupa com o bem-estar do próximo, demonstrando isso com palavras e ações. A bondade genuína provém de um sentimento profundo de compreensão e de compaixão.

A fidelidade está ligada a condutas como integridade, honestidade, sinceridade e lealdade. Este fruto nos torna pessoas confiáveis, dignas de crédito, fortalecendo-nos para que nos conservemos fiéis ao Senhor acima de tudo, em qualquer situação, obedecendo aos Seus mandamentos e seguindo o Seu caminho.

A mansidão é a virtude de ser manso, humilde, dócil e moderado diante de Deus e dos homens. É uma virtude das virtudes do Sagrado Coração de Jesus (Mt 11,29).

O autodomínio constitui-se em algo que só o Espírito Santo pode nos dar. Trata-se da capacidade de dominar nossos desejos carnais, de não agir apenas por impulso e pela força do desejo. Este é o fruto que traz a capacidade de vencer vícios e maus hábitos. Confere-nos a possibilidade de moldar nossa vida segundo o exemplo de Jesus Cristo e desenvolve em nós a disciplina na vida espiritual e na oração.

Que neste novo ano possamos viver plenamente o fruto do Espírito Santo na nossa vida pessoal, familiar, profissional e social, em união com Cristo.

Feliz e abençoado Ano Novo!