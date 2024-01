Fran Costa de Castro: Para não esquecer, para superar.

Voltou para sua casa e avisou a sua mãe que iria andar de moto com um cliente. O que se sucedeu a esse fato, naquele dia 15 de fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, jamais foi esquecido. Nada mais precisa ser dito. Lembramos em detalhes a barbaridade daquele dia. No calvário de Dandara, não havia uma Verônica para limpar sua face ensanguentada nem um Simão Cirineu para socorrê-la na agonia.

Versões dessa mesma cena acontecem agora. Logo, o pior desse fato não é ele jamais ter sido esquecido. É, na verdade, nunca ter sido superado. E, assim, o Brasil é o país que mais desrespeita, violenta e mata pessoas trans e travestis do mundo.

Em meio a essa epidemia de violências contra pessoas trans e travestis, ações empreendidas por instituições como a Defensoria Pública do Estado do Ceará são forças que nos ajudam a reverter esse quadro. Importante destacar que o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos pela DPCE não se resumem a eventos. É político-institucional, na medida em que ela institui como norma as diretrizes não apenas para o atendimento mas para inclusão laboral e permanência da população trans na instituição.

A nossa presença nos espaços da instituição suscita debates sobre o uso dos banheiros, do nome social; da importância de dar celeridade ao processo de retificação de nome e gênero, e dou ênfase aqui ao Mutirão Transforma, que tornou-se marca da Defensoria de Ceará; do respeito às múltiplas identidades de gênero e orientações sexuais; e contribui fundamentalmente para mudanças não apenas de rotinas em seu interior, mas muito mais profundas: de vida! Das nossas vidas.

A gente fala de morte para gerar a vida, como diria Bruna Benevides. O poder da morte e da invisibilidade ainda submete pessoas que se identificam dentro do espectro trans. Uma série de pessoas e instituições se aliam no intuito de controlar os imaginários e exterminar qualquer tipo de figura que escape dos princípios organizativos ditos "normais". Por essa razão, acredito que só seremos capazes de não esquecer e de superar apenas quando sociedade, instituições e seus dispositivos suscitem, real e honestamente, o poder emancipatório de pessoas trans e travestis. n