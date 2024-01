Eliana Nunes Estrela: Ano letivo 2024, os avanços e compromissos

O dia 29 de janeiro marcou o início do ano letivo na rede pública estadual do Ceará. Após um 2023 de muito empenho e dedicação na formação de nossos jovens, nos preparamos para receber mais de 320 mil estudantes matriculados em nossas 752 escolas espalhadas por todo o Estado.

Graças ao grande esforço de técnicos, diretores, professores e toda a comunidade escolar, garantimos a participação de 79,8% de nossos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, obtendo a maior participação dentre todas as redes públicas do país.

Em 2024, pretendemos ampliar essa participação e proporcionar uma preparação contínua, para que os nossos alunos estejam cada vez mais aptos a enfrentar os desafios acadêmicos e concretizar os seus projetos de vida. Além disso, teremos como tema condutor das práticas pedagógicas de nossas escolas a equidade de gênero e a proteção às mulheres. A temática será trabalhada em nossas unidades de ensino e dará visibilidade à histórica luta das mulheres em busca de uma sociedade mais justa e equânime, contribuindo para a reflexão de nossos estudantes para este assunto tão importante.

Seguindo o nosso compromisso de elevar a qualidade da educação e promover mais oportunidades para a juventude cearense, nossa rede pública estadual estabeleceu como meta a universalização da oferta de educação em tempo integral à 100% de nossos estudantes até o ano de 2026. Neste início de ano letivo, 75% das nossas escolas passarão a ofertar o ensino em tempo integral. Além disso, durante as férias escolares o governador Elmano de Freitas deu posse a 635 professores provenientes do cadastro de reserva do último concurso público, totalizando 3.793 professores convocados desde o início do certame.

Com a energia e entusiasmo que são próprios da juventude cearense, desejo um excelente ano letivo para todos que fazem parte da educação pública do nosso Ceará, em especial aos nossos queridos estudantes. Que 2024 seja mais um ano de conquistas para a nossa educação.