Helton Uchoa: Por que ensinar programação para crianças?

Foto: Arquivo Pessoal Helton Uchoa. Cofundador da startup Estudo.Digital.

Linguagem de programação nada mais é do que criar instruções para que os computadores façam o que queremos. É uma forma de expressar nossa criatividade e resolver problemas. Aprender a programar pode melhorar o raciocínio lógico, o conhecimento sobre tecnologia e até o pensamento crítico.

Além disso, o ensino de informática para crianças pode ajudá-las a compreender melhor o funcionamento dos computadores e de outras ferramentas do cotidiano. Isso pode aumentar a confiança e a curiosidade das crianças em relação à tecnologia e despertar interesse por outras áreas do conhecimento.

Esse conteúdo pode ser aprendido desde cedo, adequando os conteúdos à idade e ao nível de aprendizado das crianças. Existem diversas formas de ensinar programação para os pequenos, desde jogos e brinquedos até aplicativos e sites.

Uma iniciativa pioneira no ensino de programação para crianças é a startup Estudo.Digital, que oferece uma metodologia específica para o ensino infantil. Ela é voltada para o ensino de lógica de programação para crianças a partir de 2 anos. Com uma jornada de aprendizado baseada em recursos analógicos e digitais, ela é totalmente orientada por jogos e brincadeiras. A creche escola Tiradentes adotou esta metodologia e observou um alto engajamento das crianças com resultados acima das expectativas.

Apesar de não ser comum esse tipo de ensino tão cedo, ele é possível de ser feito respeitando os limites de tela e até utilizando outras ferramentas. Por exemplo, existem livros, cartões, blocos e tapetes que ensinam conceitos de programação de forma divertida e intuitiva, sem a necessidade de usar um dispositivo eletrônico. Essas ferramentas podem estimular o pensamento computacional, a coordenação motora, a percepção espacial e a comunicação das crianças.

Importante ressaltar que o ensino de programação para crianças não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como um meio para ampliar as possibilidades de aprendizado.. Ensinar programação para os pequenos é uma forma de prepará-los para o mundo atual e futuro, que é cada vez mais digital e conectado.