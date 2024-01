Dragão Do Mar libertou o povo das mazelas da servidão.

Já Casimiro Montenegro, a mente visionária cearense, forjou as asas brasileiras na aviação.

Agora, o vento é a porta, não mais contra a escravidão, mas sim a favor da educação.

O ITA chega ao Ceará, com intuito de instigar a cabeça do cearense que se põem a desbravar a engenharia dos ventos.

Isto se deve ao histórico da Terra da Luz, intrínseco a inovação e a bravura dos problemas sociais e científicos, já que o ITA traz consigo o desenvolvimento da economia local e do conhecimento, além de fazer um reconhecimento as milhares de aprovações cearenses no instituto.

Mostrando que o povo, não mais matuto, desponta como referência nacional na excelência de ensino.

Tudo isso, se faz sucinto frente a luta do sertanejo, que um futuro aos jovens com a educação é o seu desejo.