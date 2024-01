Emmanuel Furtado: Intolerância religiosa

O Brasil é um estado laico, vale dizer, não possui religião oficial e não se manifesta em assuntos religiosos, garantindo a liberdade de religião, sendo que, à luz do inciso VIII, do art. 5º, da Constituição Federal, "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa."

Na mesma Constituição, tem-se no inciso VI, do art. 5º, que é "inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias." Vê-se, ainda, no inciso I, do art. 19, da Carta Magna, a vedação aos Estados, Municípios, União e Distrito Federal ao estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, proibindo-se embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

Nada obstante, no preâmbulo da Constituição Federal, optaram os constituintes por dizer que ali se encontravam, em nome do povo brasileiro, sob a proteção de Deus, para proclamar a Carta Política do país, do que se conclui, somado às pesquisas do último levantamento populacional, que a maioria do povo brasileiro professa algum tipo de crença, ou religião, predominando em número as religiões católica e evangélicas.

Pois bem, lamentavelmente, tem-se assistido de último a perseguições e discriminações religiosas, principalmente aos que não constituem maioria em suas crenças, como as já ditas, católica e evangélicas, professando a fé no judaísmo, no islamismo, ou em religiões de matizes africanas, como o candomblé. Neste último caso, vê-se uma mistura de preconceito contra o negro e sua religião, o que vem desde o tempo da escravatura, quando os de pele preta não podiam sequer manifestar e praticar suas crenças, tendo que transmudar os nomes de seus orixás para nomes de santos da igreja católica.

Insultos, agressões físicas, deterioração de imagens alusivas às religiões afrodescendentes têm sido uma constante, o que é lamentável e deve ser banido com veemência pelo poder público, que garantiu a liberdade religiosa a todos. A violência por si só já é uma incoerência, partindo de qualquer religião, daí ser impertinente o menoscabo à religião alheia.

Como dizia Mahatma Gandhi, não há que se caminhar em busca da paz, mas antes, a paz já há de ser o próprio caminho!