Rodrigo Vieira: A regulação do streaming no Brasil

Foto: Arquivo Pessoal Rodrigo Vieira. Docente da Ufersa e membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult)

Desde o seu surgimento nos anos 2000, o streaming e o seu modelo de negócio associado afetaram a forma como os conteúdos são consumidos e distribuídos, seja no âmbito da música ou do cinema. Os usuários podem acessar seus filmes e listas musicais favoritas sem a necessidade, em regra, de baixar em um dispositivo um arquivo contendo essas obras, bastando estar conectado e logado em um serviço que gerencie e administre esse acervo cultural.

O streaming facilitou a distribuição de conteúdos online, diminuiu os custos de acesso pago e se tornou um importante obstáculo à violação de direitos intelectuais na rede. Ao mesmo tempo, a reformulação das empresas do ramo do entretenimento e da comunicação e o surgimento de grandes plataformas digitais, favoreceu um ambiente de usuários segmentados que têm de assinar diversos serviços para ouvir e assistir o que desejam. Há um expressivo crescimento econômico das empresas internacionais de streaming.

Nesse cenário, está em curso no Congresso a discussão de projetos de lei que pretendem estabelecer um marco legal para o setor, envolvendo os serviços audiovisuais sob demanda (VoD) no Brasil. Os PLs 2331/2022 e 1994/2023, hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, têm por intuito fazer com que as plataformas paguem a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) em percentual sobre seu faturamento bruto, assim como já acontece com a TV por assinatura.

Entretanto, haveria a possibilidade de desconto do valor devido, desde que fosse convertido em investimento na produção de obras brasileiras ou na aquisição de direitos sobre seu licenciamento. As propostas também tratam como essa receita será aplicada e distribuída na produção nacional, assim como das cotas nacionais nessas plataformas de vídeo.

As divergências entre governo, plataformas e o atual relator das propostas, senador Eduardo Gomes (PL-TO), centram-se na alíquota da contribuição, - pois o percentual de 3% em discussão no Senado é considerado baixo pelo Ministério da Cultura e pelos produtores locais - , assim como na possibilidade de dedução em 60%, visto que deixaria a cargo somente das empresas o direcionamento do investimento de instrumento pensado para estimular a indústria cinematográfica. Além disso, a depender do percentual das cotas do cinema nacional no streaming, isso facilitaria a manutenção dos direitos intelectuais nas mãos dos produtores brasileiros, em particular dos independentes.

O novo marco poderá aquecer mais ainda o mercado interno que, segundo a Constituição de 1988, integra o patrimônio nacional e deve ser estimulado a viabilizar o desenvolvimento cultural e econômico.