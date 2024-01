Sandra Maria Gadelha de Carvalho: O direito à educação: desafios para 2024

Em contrapartida ao desmonte perpetrado nas políticas educacionais, desde 2016, testemunhamos uma forte resistência com a luta permanente em defesa da educação e universidade públicas, pela sociedade organizada, nos sindicatos de professores, bem como nos movimentos sociais e estudantil, entre outras associações.

Com ventos políticos em nova direção, o ano de 2023, trouxe ânimos de renovação! No âmbito do Ministério da Educação, como uma das demandas que alcançaram resposta imediata ressoa a instituição da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI) que criada em 2004, havia sido extinta em 2019. O destaque se justifica por ser uma secretaria que abrange políticas voltadas para jovens e adultos impedidos de estudar regularmente, para os povos indígenas, comunidades quilombolas, e a promoção da educação especial para pessoas com deficiências na perspectiva da inclusão. A retomada de um diálogo mediado pelos Conselhos com representações de classe e de segmentos sociais, também se reveste de motivação para as re(i)novações necessárias.

Para 2024, iniciaremos o ano com a Conferência Nacional de Educação (Conae), a se realizar em janeiro, no Distrito Federal, precedida de ampla discussão em conferências municipais e estaduais. Do debate acerca das propostas se construirá o novo Plano Nacional de Educação (2024-2034). O Documento Referência para o debate já aponta questões centrais para a educação nacional efetivada como direito humano interseccionada com justiça social e o desenvolvimento socioambiental sustentável.

Seriam muitas as questões, porém, é importante alertar que qualquer avanço real na garantia da educação como direito humano, em nosso país, quer no âmbito nacional, estadual e municipal, requer a valorização docente, que passa pela recomposição salarial e revogação da Base Nacional Comum para formação de professores (BNC-formação), o estabelecimento de um ensino médio de base sólida e humanamente crítico, o que impõe 2.400h de formação geral, e ainda uma proposta educativa ancorada na defesa intransigente da democracia e do meio-ambiente.