Gildomar Marinho: A folia na cultura ajuda a cultura da folia?

Sou folião. Desses tardios. Talvez por tal motivo tendo a querer comprimir passado, presente e futuro nesse caldeirão corpos, almas e sentidos chamado carnaval.

Explico: do passado herdo os entrudos de tempos passados, mas que me vêm na forma de memórias dos pré-carnavais do Benfica, dos idos anos 1990, quando por cá aportei. Do presente, testemunho as derivações, fruto da diversidade dos grupos socioculturais e das suas legítimas bandeiras, evidenciadas e, vá lá, superlativizadas neste período momino. Legítimo e necessário.

O caldo cultural é uma mistura que, bem dosada, traz o tempero imemorial da vovó com o frescor dos novos ingredientes, dessa geração. Menos por "gourmetização", mas mais pelos novos recursos e desafios desta nova ordem social. E aqui me atenho aos novos recursos e insumos dos pré e pós carnaval, como os insumos tecnológicos, os diversos grupamentos sociais, que transcendem o espaço físico, a positiva mudança dos paradigmas sociais, que valorizam a inclusão, a diversidade, a pluralidade de ideias, isso tudo aliado aos desafios sociais a exigir planejamento, disciplinamento, estrutura e, sobretudo, políticas públicas que atendam os anseios dos grupos, artistas e foliões. Ao par de tudo, as políticas públicas devem acompanhar essa evolução, ou pelo menos tentar fazê-lo, sob o risco de somente "ver a banda passar…", parafraseando Chico Buarque.

Neste sentido, me preocupo com o futuro. E aqui, saio da primeira pessoa do singular. É fato que o carnaval de Fortaleza aos poucos ganha sua independência, autonomia e sua "cara" cultural, materializada nas manifestações populares, nos blocos independentes, nos coletivos culturais e nas diversas formas de fruir o melhor desse período de festas.

Acompanhando o pré-carnaval na capital no último final de semana, pude observar alguns palcos montados pela Secultfor, por grupos independentes e por equipamentos culturais, numa diversidade positiva de oferta de opções, com alguns desafios na área de infraestrutura e segurança.

Por sugestão, creio que os editais de seleção de grupos, blocos para composição da programação poderia ser realizada de forma mais integrada e antecipada, para proporcionar aos artistas, grupos e coletivos um melhor planejamento, sobretudo, considerado que as agendas coletivas exigem um esforço maior, em função das atividades de cada músico, técnico, e toda uma equipe que gira em torno de uma atração artística. Para além das atrações ditas "nacionais", é importante a circulação de artistas e grupos de Fortaleza em diversos palcos do estado, assim como considero salutar o acolhimento de manifestações do rico interior do Ceará aqui na Capital. Isso pode ser possível com a interação e integração das políticas públicas de apoio à cultura.

Assim, fortalecemos a cultura da folia ao invés da folia na Cultura.