Plínio Bortolotti: Contra os fatos, Bolsonaro se diz vítima de perseguição

Janeiro 2019, dia 1.º. Jair Bolsonaro assume o cargo de presidente da República, tendo como um de seus principais auxiliares Gustavo Bebianno, nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

Fevereiro 2019, dia 18. Bebianno é demitido por Bolsonaro, pouco mais de um mês depois de assumir o cargo, devido a uma crise no PSL, então partido de ambos.

2019 julho, dia 11. Ramagem é nomeado diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) por Bolsonaro (fica no cargo até 30/4/2022).

Março 2020, dia 2. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Bebianno diz que, quando no governo, foi procurado pelo filho 02 do presidente: "Um belo dia o Carlos (Bolsonaro) me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seriam uma Abin paralela, porque ele não confiava na Abin". Segundo ele, o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o então ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz — ambos generais — tiveram ciência do plano.

Março 2020, dia 14. Bebianno morre, vítima de um infarto, aos 56 anos de idade.

Abril 2020, dia 22. Data da famosa reunião ministerial, quando Bolsonaro queixou-se de não receber informações dos serviços de inteligência oficiais, e esbravejou: "O meu particular funciona. Os outros, que têm oficialmente, desinformam".

Janeiro 2024, dia 25. A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão nos endereços de Alexandre Ramagem. Ele é suspeito de ter montado uma "Abin paralela", para realizar espionagem ilegal contra adversários do governo Bolsonaro. A investigação mostrou que a Abin monitorou irregularmente celulares de parlamentares, jornalistas e magistrados, entre centenas de outras pessoas.

Janeiro 2024, dia 28. Bolsonaro faz "live", junto com os filhos, para garantir que nunca teve um serviço de espionagem estruturado para chamar de seu.

Janeiro de 2024, dia 29. A PF visita endereços de Jair e Carlo Bolsonaro, munida de mandados de busca e apreensão, na sequência de investigações sobre a "Abin paralela".

Feitas as contas, Bolsonaro usou a Abin para espionar ilegalmente adversários ou ele é apenas uma inocente vítima de "perseguição"?