Fidel Paiva Viana: Ibiapaba, agir local, pensar global

Algum tempo atrás surgiu no grupo da Agência de Desenvolvimento Líder da Ibiapaba uma discussão sobre os desafios que nossa região, estado e país sofrem com a desindustrialização que acomete não só nossos país, como boa parte do globo.

É sabido que a indústria do mundo se mudou para a Ásia, especialmente China, com sua capacidade impressionante de produção.

Mas o processo lá, não é por acaso. A China "aprendeu a aprender". Está claro que não existe país no mundo que tenha dado o salto que necessitamos, sem que tenha tido a capacidade de absorver conhecimento e aplicar esse. E isso não é por acaso, é puro planejamento e execução.

Por aqui na Ibiapaba, não diferente, entendemos que precisamos avançar. As oportunidades batem à porta daqueles que se preparam para elas. A governança, mesmo com as dificuldades naturais de alinhamento de ideias, tem se organizado, muitas vezes por meio do fio condutor do Sebrae e aos poucos, vêm obtendo frutos.

Entendemos através da nossa agenda de desenvolvimento a importância de trazer o curso superior de agronomia, para potencializar nosso principal ativo econômico, a agricultura. Mas outros pontos discutidos hão de se fazer oportunos. As energias renováveis estão aí, e são uma das potencias da nossa região, ditando o caminho da reindustrialização nacional. Por que não aproveitar nossa matriz eólica para a produção do hidrogênio verde aqui também? O Ceará já se mostra avançar nesse propósito preparando-se para exportação. Mas para o mercado interno nacional, pouco se é falado. Outros setores também se fazem oportuno aprimorar aqui, como a indústria de alimentos, aproveitando e beneficiando muito da matéria prima que já produzimos no campo.

Outras searas também não ficam para trás. No turismo, nossa riqueza vem principalmente do clima ameno em meio aos sertões do Ceará e Piauí, com natureza abundante. Somos um bioma de mata atlântica com cachoeiras de rios que outrora eram intermitentes, e que podem voltar a ser. Isso é atrativo o suficiente para trazer os milhares de turistas que todos os meses vêm conhecer Jericoacoara, que está a pouco menos de 150 KM de nós. Como podemos aproveitar essas oportunidades?

Está claro que avançamos e entendemos as oportunidades que estão a nossa porta, mas para alcançar o desenvolvimento que tanto sonhamos, um próximo passo precisa ser dado. A profissionalização da governança se faz necessária, não só através de planejamento, mas principalmente da capacidade de execução. Essa se requer ainda mais dedicação e esforço para execução e movimentação rápida para análises e correções. De todo modo é gratificante saber que muito do que aqui foi posto, está sendo trabalhado pela união da iniciativa privada, terceiro setor, poder público e universidades. O agir é local, mas os resultados, são atemporais.