Judiciário cearense em transformação

Foto: Dário Gabriel Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa

A atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) contribui de forma insubstituível para a garantia da ordem pública, por meio da aplicação das leis, primando pelo equilíbrio e a razoabilidade na defesa dos direitos dos cidadãos. Em decisões numa esfera familiar, como a partilha de heranças, ou numa sentença para privar de liberdade um criminoso que ameaça o bem estar social, a mão da Justiça cearense contribui para o fortalecimento institucional do Estado e isso acontece desde que o Brasil ainda era regido por uma monarquia.

O decreto de criação do Tribunal de Justiça do Ceará foi assinado por D. Pedro II em 1873 e a instalação da Corte aconteceu em 3 de fevereiro de 1874. Desde então, as reformas políticas e os marcos legislativos sempre encontraram na Justiça cearense um alicerce para se consolidar, notadamente nos períodos democráticos deste País, onde o equilíbrio entre os poderes é o fundamento principal para o funcionamento das instituições e para a preservação das liberdades coletivas e individuais.

Essa rica história de um século e meio foi escrita pelas mãos de magistrados e servidores que acompanharam as transformações de nossa sociedade, sempre buscando atender seus anseios.

Recordo com muita admiração das contribuições da Justiça cearense para o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, liderado pelo Governo do Estado e idealizado pelo ex-governador Camilo Santana. Como presidente da Alece, também participei das reuniões semanais em que apresentávamos soluções para seguir oferecendo os serviços essenciais à população, assim como a garantia de seus direitos. Aquela foi uma época de intenso desenvolvimento de novas formas de interação entre o TJCE e os jurisdicionados, por meio de plataformas virtuais de audiência ou até de intimações por aplicativos de mensagem, demonstrando a natureza adaptativa da Corte.

O Tribunal se redesenhou sempre que necessário e estendeu sua atuação a todos os 184 municípios, seja em comarcas agregadas, seja de entrâncias inicial, intermediária ou final. Esse movimento foi reforçado pelo Programa de Modernização do Judiciário, evidenciando o comprometimento das atuais gestões do TJCE em trazer a Justiça para perto dos cidadãos.

Manter-se forte numa trajetória de 150 anos e com fôlego para outros séculos à frente é uma tarefa que exige dos magistrados e servidores uma capacidade de adaptação e aprimoramento, o que acredito ser o diferencial das pessoas que fazem o TJCE.

Vida longa à Justiça cearense e seu olhar atento às transformações da nossa sociedade! n