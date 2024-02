Lenir Santos: Direito fundamental ao planejamento familiar e à saúde

A recusa do Hospital São Camilo, São Paulo, de implantar um DIU em uma paciente ganhou repercussão pública pelo fato de convicções religiosas da instituição ter se sobreposto ao direito fundamental das pessoas ao planejamento de sua família, em acordo as suas próprias convicções morais e religiosas, conforme assegura a Constituição. Uma instituição de saúde não pode impor aos seus usuários as suas crenças religiosas, sendo seu dever garantir o exercício do direito à saúde em todas as suas nuances, como procedimentos médicos que visem assegurar meios para o planejamento familiar.

Também não é dado a um hospital, como pessoa jurídica, invocar objeção de consciência, direito individual personalíssimo, assegurado tão somente ao profissional de saúde, conforme Código de Ética Médica, sendo obrigação da instituição garantir que outro profissional realize o procedimento, se isso ocorrer. No caso, a recusa não foi do médico, mas sim do hospital que alegou ser uma de suas diretrizes a não realização de procedimentos de contracepção. Seria o mesmo caso de um hospital, que por convicção religiosa recusasse realizar transfusão de sangue em um paciente.

O direito ao planejamento familiar assegurado na Constituição e disciplinado em lei específica se interrelaciona com o direito à saúde, uma vez que deve ser garantido à família todos os meios, incluindo os médicos, que deem concretude à sua decisão quanto ao uso desse ou daquele método de contracepção.

O Estado brasileiro é laico e as suas instituições também o são, tanto quanto os serviços privados que atuam direitos fundamentais, como a saúde, a educação, dentre outros. A liberdade religiosa assegurada a todas as pessoas não se expande de modo a intervir no exercício dos direitos fundamentais garantidos na Constituição, como ocorreu na instituição hospitalar paulista que pretendeu adotar preceitos religiosos na prestação de serviços de atenção à saúde dentro dessa especialidade, em ofensa ao direito da mulher. O direito à saúde há de ser garantido nos serviços públicos e privados de saúde no âmbito de suas especialidades, a fim de assegurar o que determina a Constituição e leis específicas.

No presente caso, tanto o direito à saúde quanto o direito ao planejamento familiar foram violados, dado que há normas específicas assegurando que métodos e técnicas de concepção e contracepção, cientificamente aceitos, sejam ofertados às famílias, respeitada a liberdade de opção, bem como a saúde tem como diretriz constitucional o atendimento integral. Não se pode perder de vista ainda que as ações e serviços de saúde públicos e privados são de relevância pública, estando todos sob regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público.