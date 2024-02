Gustavo Guerreiro: Israel e o Tribunal do Mundo

Foto: Arquivo Pessoal Gustavo Guerreiro. Doutor em políticas públicas e pesquisador do Observatório das Nacionalidades-Uece.

A Corte Internacional de Justiça emitiu um veredito preliminar, acatando as alegações da África do Sul sobre possíveis atos de genocídio por parte de Israel. A Corte impôs medidas provisórias contra Israel por descumprir o Artigo 2º da Declaração de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, enfatizando que suas decisões são vinculativas no âmbito do direito internacional. Embora a decisão final ainda esteja pendente, suas implicações políticas são profundas. Após longos anos de acusações de limpeza étnica e apartheid, Israel enfrenta agora um julgamento formal pelo massacre contra o povo palestino.

A contundente declaração do Primeiro-Ministro israelense, Benjamin Netanyahu - "Ninguém irá nos deter, nem Haia, nem o Eixo do Mal, nem ninguém mais" - proferida na véspera do centésimo dia dos bombardeios em Gaza, reflete uma postura reptadora e ressalta a impotência dos organismos multilaterais e da própria ONU.

A decisão da CIJ desafia as narrativas políticas predominantes, que desumanizam os palestinos e aplaudem a remoção forçada de uma população inteira. Milhões de cidadãos, em manifestações massivas nos mais diversos países e continentes, sinalizam o que pode ser uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica geopolítica envolvendo o conflito israelo-palestino.

A decisão da Corte, portanto, não é apenas um veredito sobre um caso específico, mas também um reflexo das tensões e desafios enfrentados pelo sistema de justiça internacional. Ela coloca em questão a eficácia das instituições globais em lidar com violações graves dos direitos humanos e a capacidade de manter uma ordem internacional diante de poderosos interesses geopolíticos. Este caso é um teste crucial para a legitimidade e a eficácia da CIJ e, por extensão, para o sistema internacional de justiça como um todo.

Neste contexto, as palavras do poeta palestino Tawfiq Zayyad ressoam com uma força perturbadora: "Meu sangue rebate com mil sóis a escuridão", expressão poética que encapsula a resistência palestina diante da brutal violência provocada por Israel. A resistência de Gaza, assim como a decisão do Tribunal e a poesia de Zayyad, desafiam a narrativa do inimigo invencível "escolhido por Deus" e reafirmam a humanidade e a dignidade de uma Palestina historicamente marginalizada. n