José Guimarães: ITA no Ceará — um gesto de confiança nos cearenses

No último dia 19 de janeiro o presidente Lula lançou a pedra fundamental para a instalação do campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. Essa conquista histórica é fruto do reconhecimento dos excelentes índices da Educação cearense, da confiança do presidente no governador Elmano de Freitas e também no legado deixado pelo ministro Camilo Santana quando chefiou o Executivo.

Ter um campus do ITA no Ceará não é pouca coisa. A lógica usual de milhares de estudantes saírem do Ceará para estudar no ITA em São José dos Campos, em São Paulo, está prestes a se inverter.

Não será mais preciso ficar longe de casa para se tornar um engenheiro ou engenheira de aviação. É assim que o nosso governo constrói políticas públicas.

No ano passado, dos 777 inscritos que fizeram este que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, 313 cearenses passaram para a segunda fase. O nosso Estado tem um histórico de excelentes números e aprovações no Brasil.

De 2012 a 2022, os estudantes de Fortaleza ocuparam 36,7% das vagas do instituto Das 1.478 vagas disponibilizadas no vestibular nesse período, 543 foram de estudantes que se matricularam na capital cearense.

Em dezembro de 2023, o MEC e o Governo do Ceará assinaram um convênio no valor de R$50 milhões para a realização da primeira etapa de construção das instalações do ITA. Além desse montante, o MEC já firmou o compromisso de repassar mais R$30 milhões em 2024 e R$35 milhões em investimentos para o ano de 2025.

Este novo polo acadêmico vai oferecer dois cursos pioneiros e estratégicos — Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas — que preenchem uma lacuna educacional não atendida no campus original em São Paulo.

O Ceará tem vocação e já está avançando na produção de energia com hidrogênio verde. O governador Elmano já assinou mais de 30 termos de cooperação com empresas diferentes ao redor do mundo nesse sentido.

Fica cada vez mais evidente que o Ceará é uma das prioridades do presidente Lula. Trazer o ITA para perto é um reconhecimento merecido, mais um investimento na educação, produzindo cabeças pensantes para o desenvolvimento do nosso povo e do nosso estado. Essa é uma conquista de todas e todos os cearenses.