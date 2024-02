Este ensaio explora as implicações da integração das novas tecnologias na educação, destacando a interconexão entre tecnologia, educação, cultura e sociedade. A relação entre cultura e conhecimento mostra que a vida humana transcende as condições naturais, impulsionando melhorias por meio de processos e técnicas do fazer e até mesmo do ser. Desta forma, a tecnologia, incluindo a educação, pode ser vista como um exemplo de progresso, abrangendo aspectos organizacionais, técnicos, culturais e ideológicos.

A avaliação da tecnologia deve ser contextualizada de forma social e evolutiva, considerando a adaptação de técnicas e artefatos a novos hábitos, culturas e sistemas de conhecimento. Recentemente, foi possível destacar o papel transformador das tecnologias digitais nos processos educacionais, especialmente durante a pandemia de COVID-19, evidenciando a necessidade desta adaptação à mudança social.

Atualmente, mais do que nunca, é importante alinhar a educação e outras áreas tecnológicas à estrutura social vigente. Para o modelo social contemporâneo, Zygmunt Bauman destacou a instabilidade na sociedade, gerando incerteza na adaptação a padrões em constante mudança. Dessa forma, o desafio para acompanhar o "impacto tecnológico" na educação deve ser discutido, focando não apenas as novas formas de ensino e aprendizado, mas também a necessidade de os sistemas educacionais acompanharem o progresso tecnológico. A questão central é definir o propósito da escola nesta sociedade cada vez mais fluida, identificar e incorporar as tecnologias educacionais apropriadas. E ainda, seguindo Marshall McLuhan, perceber as mídias como extensões do corpo humano, implicando que a educação e as tecnologias digitais são meios integrados para o progresso humano em sociedade. Assim, é necessário compreender e acompanhar as mudanças culturais e sociais para evitar impactos negativos decorrentes de transformações drásticas e emergenciais, como as mudanças tecnológicas.