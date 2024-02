Aqui estou eu, uma dama errante na rua dos desencantos, onde o asfalto é mais áspero do que qualquer abraço que o destino já me ofereceu. Meu nome não importa, chame-me, dê qualquer coisa que ecoe na solidão das noites em que meus passos ecoam nas

esquinas sombrias.

Este é um conto despretensioso, uma crônica de um copo meio cheio, ou talvez meio vazio, dependendo do quanto o barman esteja generoso hoje. Neste universo sem glamour, onde a única luz vem dos letreiros de néon piscando como promessas quebradas, compartilho minhas observações enquanto caminho pelas vielas da vida.

O cheiro da chuva nas ruas sujas é uma lembrança persistente de que mesmo o céu chora em desespero. Entre os becos escuros e os bares esfumaçados, encontrei personagens que, como eu, perderam o rastro de suas próprias histórias.

Aqui, as histórias são marcadas por cicatrizes, e os corações estão tão gastos quanto às solas de meus sapatos. Cruzo olhares com estranhos que carregam o peso de suas próprias tragédias, e por um breve momento, compartilhamos o fardo da existência

em silêncio.

Nas mesas dos bares, ouço confissões sussurradas, segredos compartilhados com estranhos que, por um instante, tornam-se confidentes. São histórias de amores perdidos, sonhos esfacelados e promessas não cumpridas, todas escritas nas linhas de expressão de rostos envelhecidos

pelo tempo.

Sou uma dama navegando nas correntezas de desespero e resignação. Este relato pode ser esquecido no próximo gole de bourbon ou nas sombras do amanhecer, mas enquanto estiver na rua dos desencantos, continuarei a tecer minhas histórias, mesmo que as páginas se desfaçam antes que alguém as leia.