Renata Marinho Paz: A Sociologia e a proposta do novo PNE

No contexto da onda conservadora que nos assola, capitaneada por uma extrema direita mal informada, muitas vezes a Sociologia é achincalhada e rotulada como disciplina produtora de desocupados sem apreço à vida real. Em debates polarizados nas redes sociais, os participantes muitas vezes utilizam o termo sociólogo como xingamento: é sinônimo de gente que não trabalha; um bando de militantes comunistas, formado em universidades públicas, essas que não produzem nada, só baderneiros, feministas e maconheiros, preocupados com o marxismo cultural, a ideologia de gênero e outras tantas tolices que a falta de informação consegue produzir.

Esta visão distorcida tanto sobre a Sociologia quanto sobre o papel das universidades públicas vem sendo cuidadosamente cultivada e divulgada por aqueles que partilham, de maneira nem sempre fundamentada, de uma visão neoliberal da sociedade e da educação.

O fato é que a Sociologia oferece ferramentas importantes para a leitura do mundo em que vivemos, possibilitando a compreensão de sua ordem estrutural, política e socioeconômica. Desta forma, tem uma contribuição fundamental para a formação crítica dos sujeitos, sendo um elemento fundamental para o entendimento do papel transformador que a educação pode desempenhar.

O documento final produzido Conferência Nacional da Educação, realizada recentemente em Brasília com ampla participação da sociedade civil, ao contrário dos eventos promovidos durante os governos Temer (2018) e Bolsonaro (2022), sugere a implementação do ensino de Sociologia no 8° e 9° anos do Ensino Fundamental e a obrigatoriedade da presença da disciplina em todos os anos do Ensino Médio.

O documento deverá passar pelo crivo do Congresso. Resta saber se os nossos deputados e senadores, em sua maioria de centro direita e direita, conseguirão avançar em relação à visão vulgar e desvirtuada em relação à Sociologia, e ter discernimento sobre a importância da disciplina na formação de nossos jovens. Tarefa difícil, sem dúvida.