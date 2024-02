Emília Buarque: Questões sobre uma política para a "nova indústria"

A polarização dos dias atuais está sempre remetendo à uma amostragem expressiva de críticos aos planos apresentados. Desse modo, abordamos alguns pontos que poderão promover o sistema ou somente representar um bom conteúdo descrito no papel.

No diagnóstico que aponta o processo de desindustrialização precoce, a baixa especialização fabril e, consequentemente, a pouco expressiva geração de valor nas exportações, não há o que discutir.

Quanto aos objetivos de fortalecimento do setor, contemplando as áreas social, econômica e ambiental, fortalecendo os processos tecnológicos, fazendo uso das potencialidades do país e se inserindo no comércio intermodal, com missões que asseguram o avanço digital, a descarbonização, a segurança nacional, alimentar e energética e bem-estar da população, também seguem bem aos padrões do mundo presente. Porém, mesmo diante de documentação extensa, ficaram ausentes os indicadores e metas de crescimento para avaliação, além de um detalhamento mais apurado de cada segmento da indústria.

O desequilíbrio regional é outro ponto não contemplado que, enquanto não for entendido como uma depressão na trajetória do crescimento brasileiro, terá mais a destruir que a contribuir com a economia do país.

Vale lembrar que o desenvolvimento econômico é integrado e os demais setores - o primário, sendo o sustentáculo, e o terciário, na maioria das vezes, dado com menor atenção - fazem parte do sistema de geração de riquezas que garantem empregos e oportunidades. Não obstante a isso, os dois últimos segmentos não são aglutinados aos planos.

Cito também o déficit educacional que continua sendo uma lacuna. Entretanto, num mundo em complexa transição de demandas, interesses e comportamentos, há que se ter um estudo de novas competências e aplicabilidades. Lembrando ainda que mudanças climáticas e protecionismo influenciarão nesta análise.

Sabemos que todos os projetos sofrem com a influência dos diversos cenários de juros, inflação e a variação cambial. E a política de tributos, ainda de difícil compreensão na reforma, também é uma variável importante para o setor.

Sendo assim, na ausência de um plano estratégico global para a economia do país, vale o reconhecimento pelo propósito de transformar a indústria brasileira e fica a expectativa e confiança de que os números cresçam e impactem a vida da população.