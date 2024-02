Rosemberg Cariry: Rodger Rogério - 80 Anos

Sabemos "escrever o seu nome na ponta fina do lápis": Rodger Rogério. Escrevo no plural, porque de Rodger é sempre difícil tratar no singular, já que estamos falando de uma pessoa conhecida por sua sensibilidade e gentileza; um coração de poeta e uma voz que traduz com todo o lirismo e paixão, não apenas os verdes mares que se abrem para o mundo, como também o "chão sagrado" do sertão - esse território real e mágico que, no dizer de Guimarães Rosa, carece de porteira, por ser sem-fim. As suas canções são feitas de muito sol, mas também de noites enluaradas, de bares escuros, de becos boêmios, de amores encontrados e perdidos. Ele é um compositor inspirado e ousado, que não tem medo de misturar serestas com blues, tangos com boleros, rock com toadas, baiões com modinhas e fados, tornando contemporâneo tudo o que a sua arte toca.

Não é preciso mencionar as inúmeras aptidões e facetas artísticas de Rodger: o físico com destacada carreira na UFC, o estudante que se fez compositor/cantor com muitos discos e tantas canções gravadas (por ele e por grandes nomes da MPB), o ator aplaudido em tantos filmes, alguns de sucesso nacional e internacional. Vale lembrar ainda o seu importante papel no movimento chamado de "Pessoal do Ceará", quando, ao lado de Ednardo e Téti, gravou um disco emblemático, cheio de emoção e cearensidade aberta para o Brasil e o mundo. É intensa a sua contribuição e presença de mais de seis décadas no movimento musical e cultural do Ceará.

Os 80 anos de Rodger Rogério foram comemorados recentemente com um inesquecível espetáculo musical no Cine Teatro São Luiz, produzido com esmero pelo compositor, jornalista e produtor Dalwton Moura. Rodger foi acompanhado por excelente banda, com participação de familiares, amigos e parceiros, cantou os seus conhecidos sucessos e canções novas, para uma plateia emocionada. Na ocasião foi lançado o livro-disco Cinema Carruagem, pela editora Radiadora de Alan Mendonça. Lamento bastante não ter podido ir. Tinha, no mesmo horário, uma exibição e um debate sobre o filme "Corisco e Dadá", com cópia restaurada em 4K, no qual Rodger também é ator. Encomendei a vários amigos que foram ao show-festa que me enviassem notícias e toques de emoção. Foi a forma que encontrei de participar. As respostas não tardaram: Lindo! Pura emoção! Encantador! Demais! Momento único! Mágico! Pois é, fiquei emocionado com o sucesso do amigo, nada melhor do que essa consagração na boca e no coração dos seus admiradores e do meio artístico. Salve, Mestre Rodger!