Saraiva Júnior: Nossos pais têm histórias

As pretensões do documentário que venho realizando são ousadas: adiar o esquecimento, narrar lembranças, rememorar as histórias de nossos pais, ainda que através do esforço de Sísifo. O projeto é simples, uma vez que se dedica a registrar o depoimento de homens e mulheres que se põem a falar de seus pais e suas mães. São lembranças de situações que costumam vir à tona nas reuniões de família - e as famílias têm se reunido cada vez menos. Alguém conta um fato que ficou indelevelmente ligado à vida do ente querido e o tal fato passa a compor a identidade daquele que se foi.

A memória tem a força de revolver o terreno do passado e trazer de volta certas emoções associadas a experiências marcantes. Tais memórias muitas vezes se apresentam por um fio de palavras carregadas de saudade e invenção. Por vezes, são lembranças de gestos, aromas, expressões, cenas engraçadas ou tristes que embalaram o cotidiano vivido em companhia dos pais.

Os participantes do documentário têm em comum o fato de serem naturais de Senador Pompeu e integrarem as gerações nascidas entre os anos cinquenta e setenta do século passado. Àquele tempo, Senador Pompeu parecia uma cidade progressista e, pelo menos na nossa imaginação infantil, rivalizava-se com qualquer outra cidade cearense.

O documentário consiste numa sucessão de entrevistas que não contam necessariamente uma história amarrada à outra. São acontecimentos pregressos, singulares e independentes. Nos relatos, os filhos e as filhas indiretamente se revelam, ao optarem por recortes narrativos mais ou menos espontâneos, mais ou menos afetuosos. De toda forma, eles falam de si ao falarem dos pais.

As narrativas de vida até parecem não trazer grandes novidades: nascer, viver e morrer. É no viver que as pessoas soam interessantes ou não. Traços sócio-econômicos e rituais da cultura estão presentes, tais como os níveis de educação, as relações amorosas, os papéis profissionais, o casamento, os estados de saúde etc. São as sutilezas dessas trajetórias que o projeto deixa transparecer.

O documentário "Meus pais têm histórias" é um elogio à escuta, ao trabalho de rememoração individual e coletiva, à partilha de experiências. Talvez as falas registradas possam iluminar a visão que temos de nossos velhos.