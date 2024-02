Fernanda Rocha: O (canto) dessa cidade sou eu... Será?

Carnaval, cidade. Alegria, alegria... para todas as pessoas?

Andando por Fortaleza, desde janeiro, tenho mais dificuldade de acesso e locomoção. Grandes estruturas montadas em ruas, largos e praças ocupam continuadamente espaços destinados a pedestres, circulação e estacionamentos de automóveis, modificando a paisagem, inclusive a sonora, em certos horários. É o pré-carnaval anunciando o período da festa do povo por excelência.

Festas são necessárias. A ocupação das ruas pelo povo, uma beleza! Mas se a festa é de rua e efêmera, porque tantas estruturas são instaladas por tão longos períodos?

Anos atrás, vivenciei o carnaval do Rio de Janeiro: das escolas de samba, no sambódromo e dos inumeráveis blocos nas ruas daquela cidade maravilhosa. Havia impactos no trânsito, aumento de barulho e redução de mobilidade? Certamente, mas no caso dos blocos, a rua era das pessoas e com grande diversidade. A legislação proibia a existência de cordões de separação dos foliões e a ocupação dos espaços por estruturas tipo camarote. O povo era ator e autor de sua festa e não, espectador ensurdecido, diante de palcos elevados e distantes. Passados os blocos, ruas e praças retomavam suas funções, sem tantas intervenções, exceto na limpeza, quer para amenizar o mau cheiro dos banheiros químicos, quer para coleta de resíduos.

Em nossa cidade, quando a festa acaba e o barulho retorna aos níveis habituais, resta ainda grande número de traquitanas a tumultuar o espaço público, exíguo e fatigado, que deveria ser livre, mas que desaparece sob o jugo de estruturas, por semanas.

E restam também as questões: quem define a estrutura necessária para viabilização destas festas e sua compatibilização às dimensões e contextos de cada espaço onde ocorrem? Isso atende a todos usuários da cidade? Impacta o seu dia a dia? Como compatibilizar festas e necessidades cotidianas?

Se a rua é o lugar da diversidade, é preciso que questionemos certos modelos e adotemos práticas capazes de garantir ambiências diversificadas e inclusivas, nas quais o maior número de seus habitantes seja contemplado e valorizado.