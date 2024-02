Plínio Bortolotti: Como conter a estupidez de Bolsonaro?

Falando a um "influencer" português, um "youtuber" que mantém um programa na plataforma digital, o ex-presidente Jair Bolsonaro repetiu seus costumeiros disparates com o intuito de fazer barulho para se manter na "mídia". O que ele consegue, diga-se, por dois motivos.

O primeiro é que esse método degenerado cria uma armadilha: se não há resposta, o silêncio pode parecer concordância com as aberrações; se há um contra-argumento, o assunto ganha pressão, espalhando-se mais ainda. Neste ano eleitoral é preciso prestar atenção: a fórmula será usada com mais intensidade. E, com a ajuda da "inteligência artificial", as mentiras tendem a chegar ao nível da perfeição.

Na entrevista, Bolsonaro retomou a "narrativa" que incentivou o ataque de 8 de janeiro: "A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível". Na sequência, acusou o STF e o Tribunal Superior Eleitoral de trabalharem "fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço".

Segundo o embusteiro, "ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou (as eleições de 2022)". Em relação ao assalto contra a democracia, praticada pelos "patriotas", ele atribuiu a depredação da sede dos três poderes a "infiltrados", teoria de acordo com a realidade bolsonariana, a mesma que atesta que a terra é plana.

Para o líder da extrema direita no Brasil, o país vive em uma "ditadura onde todos têm medo de usar o telefone celular e trocar informações na rede de WhatsApp". (Nota: talvez o medo seja apenas de quem tem culpa no cartório.)

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, reagiu afirmando que "Bolsonaro não se emenda e precisa ser contido. Usou a entrevista a um canal de direita português para mentir deliberadamente". Não está explícita, a forma como a deputada pretende conter o ex-presidente. Se politicamente, seria legítimo confrontá-lo; se por meio da censura, é indevido.

O ex-presidente não está investido hoje de nenhum cargo público, nem usou a estrutura do Estado, como foi o caso da convocação de embaixadores estrangeiros para questionar o processo eleitoral, quando exercia o mandato. Portanto, Bolsonaro não cometeu crime, apenas reafirmou a sua obtusidade.