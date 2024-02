De Assis Diniz: Incêndio no Cocó, a solidariedade venceu a politicagem

O incêndio no Parque Estadual do Cocó ratificou sua importância para a capital. Parte da cidade ficou sufocada pela fumaça vinda do seu pulmão verde. A sociedade reagiu. Bombeiros e brigadistas da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) foram amparados pela solidariedade de entidades públicas e privadas, que ofereceram água, alimentos e ajuda.

Por outro lado, revoltou as dezenas de homens e mulheres que combateram o incêndio dia e noite, a falta de empatia do vice-prefeito de Fortaleza. Além de não oferecer auxílio institucional, o que demonstraria o mínimo sentimento republicano, ele usou as redes sociais para atacar o governo do Ceará, ao criticar os Bombeiros e a Sema.

Além disso, deixou clara sua ignorância em relação ao contexto climático, atribuindo a ocorrência à demora na nomeação do gestor do Parque. O Corpo de Bombeiros atestou um aumento significativo de incêndios florestais. Em 2022, foram 5.214 ocorrências, contra 7.081 em 2023. Um crescimento de 35,80%. O principal fator é a ação do homem, que usa fogo de forma irregular. No segundo semestre, a temperatura e os ventos aumentam e a umidade da vegetação se reduz, criando a condição ideal para a propagação do fogo.

Há um gestor qualificado no Parque: Narciso Mota, ambientalista e funcionário da UFC. Antes de sua nomeação, o equipamento funcionou normalmente, com seus gerentes e funcionários. Querer relacionar um incêndio com esta situação é um desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras do Parque.

Os avanços do Ceará na área ambiental são evidentes. No início do governo Camilo Santana - primeiro a criar uma pasta ligada ao tema - o Ceará tinha 24 Unidades Estaduais de Conservação. Na sequência, com Izolda e Elmano, chegou-se a 42. O próprio Parque do Cocó foi regulamentado em 2017, após 40 anos de luta.

Enfim, o que o Parque do Cocó e o meio ambiente do Ceará precisam é do compromisso da sociedade com sua preservação, em vez de picuínhas eleitoreiras.