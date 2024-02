Heitor Ferrer: Cobrança egoística

Quando se fala em "político", o senso comum dirige os olhos para os que detém mandato, ou seja, vereadores, dep. estaduais, dep. federais e lá no fim da linha, senadores. Esse senso comum não distingue as competências dos Poderes da República. Muitos não sabem que parlamentares (vereadores, dep. estaduais, dep. federais e senadores) legislam, fazem as leis e o Executivo (prefeitos, governadores e presidente da república), executa as políticas públicas prometidas em campanha, muitas abandonadas no mandato.

Para exemplificar, me lembro, certa vez, no 3º mandato de deputado, entrando no aniversário de uma amiga, um amigo me chamou a atenção perante todos e gritou: "vocês deputados não fazem nada, se elegem e não fazem nada. Estou aqui com minha esposa e quando for pegar meu carro talvez seja assaltado ou assassinado; meu filho está numa festinha de um colega e tive que mandar o motorista com ele com medo de assalto. Ainda bem que meu outro filho está nos Estados Unidos".

Recebi a crítica, mais do que justa, de quem paga impostos e tem todo o direito de cobrar dos políticos o retorno dos tributos em bons serviços para todos. Me aliei à sua queixa e me defendi dizendo que fazia essa cobrança quase que diariamente na Asssembleia; mas fui além e perguntei porque ele não cobrava, com a mesma indignação, escola pública de qualidade, nem melhores condições na saúde pública, nem moradia para os que não tem onde morar, nem qualidade na oferta d'agua.

E disse mais: sabe porque você não cobra escola pública de qualidade, porque você pode comprar a melhor escola particular para seus filhos, não cobra melhoria na saúde pública, porque pode comprar o melhor plano de saúde, não cobra um programa de moradia popular, porque pode comprar a melhor cobertura na beira-mar. Não cobra melhoria da água ofertada pelo estado, porque pode comprar a melhor água mineral.

Sua cobrança é puramente egoística, porque você não consegue comprar segurança. Esta, só o Estado consegue dar. Você pode colocar 10 seguranças para seus filhos, 10 para sua esposa e 10 para você e não se sentirá seguro; um deles pode tramar um assalto a você, um estupro à sua esposa e um sequestro de seu filho. E assim, egoisticamente, o país foi construído, resultando nesse Brasil inseguro e violento de hoje.