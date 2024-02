Juliana Monteiro: Velhas fraturas da nova ordem multipolar

Um dos desenvolvimentos mais temidos da guerra entre Israel e Hamas sempre foi o alastramento regional do conflito. Se a comunidade internacional foi incapaz de censurar os excessos na resposta de Israel ao 7 de outubro, não surpreende que esse papel tenha sido assumido pelas nações árabes próximas. A recusa do presidente do Egito a aceitar telefonemas de Benjamin Netanyahu e a possibilidade de retirada do embaixador egípcio em Israel evidenciam as tensões crescentes.

Já o Catar e a Jordânia, importantes aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, foram alvos de comentários ofensivos do primeiro-ministro israelense. Do outro lado, o Irã tem sido um relevante apoiador de grupos armados que atacam forças dos EUA e aliados de Israel na região, incluindo Hamas, Hezbollah e os Houthis, no Iêmen.

Conflitos em curso no Iraque, Paquistão e, mais recentemente, na Síria, onde um ataque com drones matou três soldados americanos, fazem crescer as hostilidades. O Irã nega qualquer envolvimento no incidente, enquanto os EUA prometem retaliação. Com ambos os países cada vez mais envolvidos no conflito, também aumenta a apreensão por um confronto direto. Paralelamente, a Otan iniciou seu maior exercício militar, o Steadfast Defender, com 90.000 soldados mobilizados declaradamente para se prepararem para possíveis combates com a Rússia e grupos terroristas.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou para as "consequências trágicas" para a Europa, comparando o exercício a um retorno irrevogável às estratégias da Guerra Fria. Conforme o tempo passa, as justificativas humanitárias ou democráticas das nações ocidentais acerca de suas posturas se tornam mais e mais contraditórias, considerando-se que as mortes de palestinos já ultrapassam as 26 mil.

Isso fortalece a Rússia, que se aproxima ainda mais de Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos após estes se juntarem oficialmente aos Brics. Nesse contexto, um cessar-fogo é uma oportunidade para que os atores se reposicionem no tabuleiro geopolítico e, possivelmente, encontrem uma saída estabilizadora.