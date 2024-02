Flávio Torres: PDT se adequando

Foto: Arquivo Pessoal Flávio Torres. Presidente do PDT no Ceará.

Fui convidado pela Direção Nacional do Partido, juntamente com outros 11 companheiros e companheiras, a integrar uma Comissão Provisória na condição de seu Presidente.

Nos diversos contatos que eu tenho tido com a imprensa, inclusive, no convite para escrever esse artigo, aplica-se a palavra reconstruir o PDT, como se o PDT estivesse sendo destruído.

Para mim, em vez de reconstrução, o PDT vai se adequar a uma nova situação.

A composição atual do Partido ainda reflete o tempo em que foi governo, nos dois mandatos do Camilo Santana, quando era coligado.

Já no segundo mandato do Camilo o Partido começou a ser escanteado do governo, não tendo ocupado nenhuma secretaria, contentando-se com cargos de menor importância.

Agora que a balança pendeu para o lado do PT, com o governo de cá e o governo de lá, e o Partido adotou uma posição de independência, a turma que tem no sangue o DNA de governista que chegar mais perto das benesses do poder.

Fica quem tem compromissos com o programa do partido. Fica quem acha que se deve tirar as crianças das ruas e interná-las escolas de tempo integral. Fica quem ainda é capaz de se indignar com a pobreza extrema da maioria da população brasileira.

Avizinha-se a primeira "janela" da legislação que permite a acomodação de vereadores insatisfeitos com os seus respectivos partidos. Antes, sairão os Prefeitos, acometidos da "coceira" governista, liderados pelo Senador Cid Gomes, que se fez Presidente do PDT no exercício do Diretório passado.

Trabalharemos com os Prefeitos que permanecerem no Partido.

Nossa primeira providência será reuni-los e solicitar uma audiência com o Exmo. Sr. Governador do Estado, Elmano de Freitas, para discutir pendencias nos seus respectivos municípios, pois governos se elegem para a totalidade dos municípios do estado, independentemente de filiações partidárias.

No mais, nossa função será constituir Comissões Provisórias no maior número possível de municípios, e encaminhar o Partido para realizar uma Convenção para eleger um Diretório Estadual.