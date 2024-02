André Figueiredo: A festa dá lugar à resistência: 40 anos da Passarela Professor Darcy Ribeiro

Um encontro de gerações, de alegria, de festividades. Também de musicalidade, liberdade e sincretismo da fé. O brasileiro, de forma geral, tem alguma identificação com o carnaval porque, há quem diga, é a festividade mais democrática do Brasil. Mistura todas as regiões em um lugar para o mundo ver: o sambódromo. Para se ter uma ideia, em 2023 o carnaval movimentou mais de oito bilhões de reais segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Pensar no carnaval é lembrar dos arcos desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, do grande corredor onde toda a magia acontece, é pensar nas alegorias coloridas, nos sambas-enredo, na multidão de pessoas dançando e cantando no sambódromo - o espaço marcante dentro do imaginário e de toda semiótica que envolve o carnaval. Mas você sabia que o Sambódromo, ou Marquês de Sapucaí, na verdade se chama Passarela Professor Darcy Ribeiro? É isso mesmo!

O carnaval, por ser uma festa popular, se concentrava pelas ruas do Rio de Janeiro, nas imediações da Av Marquês de Sapucaí desde o começo da década de 1930. Com a proximidade da festa, a montagem das estruturas de arquibancadas dificultava a circulação de mercadorias e de pessoas pela região. Em 1983 o então Governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, juntamente com o vice-governador, Darcy Ribeiro, e sua equipe decidiram abraçar a ideia da construção do Sambódromo. Este seria o espaço de junção da cultura, do amor, da brasilidade, da educação e da irreverência nacional.

Os visionários Brizola e Darcy acreditaram também em uma missão para aquele espaço, uma vez que o carnaval acontece uma vez ao ano, e o equipamento precisaria continuar lá. Por isso, seriam criadas 160 salas de aula para comportar até 10 mil crianças da rede pública.

A construção iniciou em setembro de 1983 e foi concluída pouco antes do carnaval de 1984. Em 2011, o Sambódromo passou por uma reforma de revitalização do espaço, ampliando a sua capacidade de público para mais de 70 mil pessoas, mas respeitando o projeto original.

O legado da Passarela Darcy Ribeiro vai além da festividade do carnaval. É também mais de um marco do modernismo brasileiro, é educação pública carioca, é cultura popular, é preservação da memória e junção de política pública com equipamento turístico. Em 2024, o Sambódromo completa 40 anos de existência e resistência. Nosso desejo é que a alegria nunca abandone aquele espaço de luta. Porque a Passarela Professor Darcy Ribeiro é samba no pé, mas é também lápis na mão. n