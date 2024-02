Irmã Waldilene Xavier Pinto: Como é bom e agradável "Viver como irmãos"

Foto: Arquivo Pessoal Irmã Waldilene Xavier Pinto. Congregação Filhas do Coração Imaculado de Maria.

Com a Campanha da Fraternidade 2024 (CF 2024), iniciamos o tempo quaresmal, que nos prepara para Páscoa, momento para reflexão sobre questões que desrespeitam a Vida, a Humanidade, a Natureza e tudo que impede a felicidade e o bem comum.

No cenário de guerras, fome, doenças, violências, fake news, rejeição da irmandade, da falta de ética e exclusão, somos chamados a alargar nossa tenda para cuidar dos vulneráveis, usar bem as redes sociais, construir espaços de partilha fraterna e amorosa. Precisamos superar nossos egoísmos que destroem a convivência e engajamento comunitário.

A Campanha da Fraternidade há 60 anos traz tema e lema a partir do contexto em que vivemos. Em 2024, o tema é Fraternidade e Amizade Social, conteúdo da Fratelli Tutti, encíclica do Papa Francisco, e o Lema, "Vós sois todos irmãos e irmãs" ( Mt 23.8). Teremos que trabalhar, lembrar o que parece óbvio, aceitar a verdade e a importância de sermos Irmãos. Urge atitudes comuns de responsabilidade coletiva que possa fazer fluir uma fraternidade e amizade social, perante os males que ameaçam a paz. É uma campanha de Evangelização, que não termina com a celebração da Páscoa, mas se prolonga a partir do que pode ter sido interpelação e sensibilidade para ação.

É a Fé em Jesus Cristo e no seu seguimento que abraçamos o projeto de Vida, Liberdade, de Amor, Paz e justiça. Isso nos impulsiona e mobiliza a termos consciência dos males que pesam sobre a família humana e não sermos indiferentes e insensíveis.

O convite é viver o amor e a solidariedade que ultrapassam as barreiras geográficas, e manter o olhar fixo no Senhor. Ter humildade, aceitação do outro como ele é, e a alegria do encontro com DEUS e seu Filho amado, enviado para nos humanizar.

A CF 2024 quer despertar o valor e a beleza da fraternidade humana, identificar felizes e exitosas experiências de comunhão, reconciliação geradoras da cultura do encontro. Pela Palavra de Deus, no Magistério da Igreja, nas comunidades, redescobrir e acolher a amizade social como parte constitutiva do humano.

É tempo de mudanças de ordem pessoal, comunitária e social. Independente de raça e gênero, todos somos responsáveis por uma nova civilização, pela defesa da vida e por um mundo onde todos sejamos irmãos. n