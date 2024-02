Luciana Martins Quixadá: Recortes midiáticos e a vida aqui fora

Para Susan Sontag uma imagem é sempre recorte de uma realidade maior. É um pedaço, um resto. A parte que falta, aquela que completaria a narrativa, é escondida pelos limites da circunferência de uma lente ou de um olhar. Exemplos desses recortes são programas televisivos e publicações em redes sociais. Sob uma leitura mais ampla e densa, eles podem nos revelar muito sobre práticas culturais discriminatórias e violentas, que afetam nossos processos de subjetivação e a posição que ocupamos diante da diversidade do mundo.

Nos últimos episódios de um reality show brasileiro, mais uma vez como desde sua primeira temporada, participantes com falas capacitistas, racistas e homofóbicas (re)contam a história de uma ordem excludente e persecutória com a anuência de muitos que os assistem. Não há sentido democrático. É uma ditadura normativa que leva à morte milhares de pessoas ano a ano. Como a subjetividade não se estrutura apartada da vida cultural e social, programas como esse minam o desenvolvimento de sujeitos tolerantes, que saibam conviver harmoniosamente com a diferença inerente à vida comum porque as trajetórias vividas nunca serão idênticas.

Considerando nossa historicidade resultante da ação humana e do poder de agir coletivo, devemos problematizar e superar as forças que mantêm ataques a algumas populações. O que está além da imagem enquadrada? O que sabemos sobre aquilo que escapa ao que está posto? O que sabemos sobre traçar novos possíveis? Muitos teóricos têm ensaiado respostas, mas recuperemos o fato de que "a vida aqui fora" é muito maior. Se por um lado, mídias divulgam uma ideologia societária geradora de vivências de morte - fome, assassinatos, adoecimento físico e mental, negação de direitos - para alguns sujeitos, por outro lado, muitos destes, e tantos mais, já estão aliados como forças coletivas mobilizadoras de pulsões de vida. Aliança, especialmente hoje, é uma subversão necessária potencialmente criativa.

Por sermos, inevitavelmente, marcados pela diversidade, que possamos aprender a fazer alianças para criação de novos e belos horizontes comuns! n