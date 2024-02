Regina Ribeiro: Para enfrentar o discurso de perseguição bolsonarista

Conversar com um bolsonarista raiz não é tarefa fácil. O grupo resiste em se dobrar à realidade. É abastecido por canais que primam por discursos únicos que só reafirmam crenças. Além disso, utiliza a tática de tentar, a todo custo, a substituição imediata do assunto quando este lhe desfavorece. Contra a Operação Tempus Veritatis da última quinta-feira, 9, o próprio ex-presidente e membros da sua família divulgaram vídeo que conduzia à desinformação de que o imposto sobre transmissão de herança subiria 30% no governo Lula. No caso, tratava-se de vídeo antigo com fala descontextualizada da ministra do Planejamento, Simone Tebet. O Instagram alertou contra a falsidade da informação. Jair Bolsonaro tirou o conteúdo do ar.

Talvez a melhor estratégia para não perder a paciência com um bolsonarista é apelar para o método socrático - sim, o maiêutico - de fazer perguntas. Não se trata aqui de perguntas aleatórias e, óbvio, que o interlocutor precisa estar munido de informação de qualidade para a tarefa. Importante ter espírito crítico para não achar que tudo o que sua própria bolha fala é absolutamente certo. Então, vamos às possibilidades:

1.O Brasil está vivendo uma ditadura. O senador Eduardo Girão, passando pela deputada Carla Zambeli repetem este mantra seguido pela maioria dos bolsonaristas. No Brasil existe liberdade de imprensa? O País está sob o regime democrático de direito com o sistema judiciário funcionando de forma a dar amplas garantias aos acusados? No Brasil, acusados em processos jurídicos têm direito a ampla defesa? As instituições brasileiras, no País, estão funcionando a partir dos mecanismos próprios para os quais foram criadas? E todos estão submetidos a elas? O Congresso Nacional está funcionando livremente? Existem eleições livres e diretas com aberta discussão de ideias entre os postulantes a cargos eletivos no Brasil? Então, onde está a ditadura brasileira?

2.Os bolsonaristas são perseguidos. Discurso que parte diretamente do ex-presidente Jair Bolsonaro e ressoa entre seus aliados desde que ele deixou o poder e vem à tona marmotas que envolvem jóias recebidas como presente e vendidas fora do País; montagem de uma Abin paralela para ficar na cola de inimigos políticos; e, agora, gravações que não deixam dúvida da tentativa de golpe que o País sofreu em 2022. É verdade que cada um desses episódios aconteceu? Existem provas dos fatos trazidos à luz? Eles configuram desvios de conduta por parte dos envolvidos? As investigações têm seguido o escopo jurídico vigente no País? Um presidente da República que pratica atos contra a democracia do seu País deve ser punido por se envolver em conjuras?

3.Se ainda houver clima, o ideal é perguntar. Os vídeos com as gravações que revelam detalhes do que aconteceu durante as eleições de 2022 são verdadeiros? Bolsonaro está negando o conteúdo dos vídeos? Os prints das mensagens trocadas pelo Coronel Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro são verdadeiros? Ele fez uma delação premiada e contou tudo sobre as ações envolvendo a si mesmo e o ex-chefe?

Depois dessa, você estará bem exausto. O ideal é descansar por uma semana. n