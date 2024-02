Gardel Rolim: Parlamento e eleições

Como toda atividade política, o exercício parlamentar não tem pausa. Como representantes populares, estamos constantemente exercendo o diálogo com as nossas bases, acompanhando serviços públicos e mediando alternativas para as demandas da sociedade. Em anos eleitorais, como este, as movimentações partidárias costumam ser mais intensas e impactam o cotidiano da cidade, o noticiário, as redes sociais e, naturalmente, alcançam as casas políticas.

A eleição é um momento fundamental para a democracia e se constitui como uma oportunidade ímpar para debatermos os modelos de gestão, as prioridades do poder público e o futuro das cidades. Tais objetivos estão alinhados ao Poder Legislativo e é coerente, portanto, que essas discussões cheguem ao plenário e mobilizem os parlamentares.

Sendo assim, o pleito pode ser uma excelente ocasião para dar visibilidade aos temas relevantes para o nosso desenvolvimento e institucionalmente deve ser conduzido com essa responsabilidade. De maneira alguma, as eleições devem travar os trabalhos legislativos e isso não significa que o processo eleitoral tenha uma relevância menor. Pelo contrário. Dar continuidade às nossas atividades parlamentares neste período é uma importante sinalização de protagonismo do parlamento no estímulo ao diálogo sobre a cidade e na construção de consensos com foco no nosso desenvolvimento.

Na Câmara Municipal de Fortaleza, temos a perspectiva de deliberar junto com a sociedade importantes projetos, entre eles a atualização do Plano Diretor, que deve ser submetido ao Legislativo Municipal ainda neste ano. Como presidente, tenho liderado o diálogo com os parlamentares no sentido de incentivá-los à elaboração de propostas e ao avanço de projetos que beneficiem nossa população, reforçando nosso papel central na condução dos temas de interesse para a cidade.

Estou certo de que todos os parlamentares estão cientes do seu papel institucional e não colocarão seus interesses político-partidários acima da missão de representar os fortalezenses. Essa é a nossa orientação e nosso compromisso democrático. Estamos dispostos a fomentar os espaços políticos necessários para que essas discussões ocorram com base no respeito aos cidadãos e à própria democracia. Afinal, essa é a função normativa do parlamento e do processo eleitoral.