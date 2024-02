Gláucia L. Félix: O que podemos esperar do IPCA em 2024

Foto: Arquivo Pessoal Gláucia L. Félix. Economista, Associada Ibef CE.

O IPCA terminou o ano de 2023 em 4,62%, dentro da banda definida pelo Banco Central, distante da meta de 3,25% para o ano, porém abaixo do esperado pelo mercado. O resultado positivo foi impulsionado principalmente pela queda do dólar e do preço das commodities. O cenário externo também ajudou positivamente, em função do aumento de juros do FED e consequente valorização do real. Esses fatores foram pontuais e não se espera que aconteçam novamente em 2024.

O aumento das precipitações, provocado pelo El Niño em certas regiões em 2023, resultou em uma safra recorde de grãos no primeiro semestre do ano passado, baixando o preço dessas commodities. O verão de 2024, segundo a Climatempo, vai ser bem desafiador. O El Niño intensificou o calor e as tempestades, o que já impactou a perda das safras de grãos e outros produtos; indicando que a agropecuária não terá a mesma participação na inflação que teve em 2023.

Sobre o câmbio, já no início de 2024, o FED observa desaceleração da inflação e da atividade econômica. Os principais indicadores acompanhados têm mostrado estabilidade. Contudo, os resultados dos próximos meses vão determinar quando será o início dos cortes e a velocidade adotada. Para o Brasil, isso implica em desvalorização da moeda. Com a redução da diferença entre a taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos, o prêmio do investidor cai, reduzindo a entrada de valores externos, desvalorizando o real e aumentando os preços de produtos e insumos.

O ano de 2023 termina com uma taxa de desemprego de 7%, abaixo da média histórica de 10%. Os cortes da Selic ainda previstos para 2024 incentivam o investimento das empresas, mantendo assim o nível baixo de desemprego. O mercado de trabalho, ainda aquecido em 2024, impulsiona o aumento dos salários acima da produtividade da economia. Isso pressiona o preço dos serviços e, assim, dificulta a convergência para a meta.

Adicionalmente, devemos observar pontos como: a tratativa que o Governo dará para o déficit primário ficar menos distante da meta em 2024 e a troca do presidente do Banco Central. No cenário externo, a evolução dos fundamentos norte-americanos dará a velocidade dos cortes dos juros nos Estados Unidos e vai ditar a tendência da nossa taxa de câmbio. O desenvolvimento do mercado imobiliário na China, que definirá o aquecimento da economia, também vai influenciar o cenário econômico externo.