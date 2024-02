Plínio Bortolotti: Bolsonaro e o emporcalhamento da linguagem

Como penitência, tomei a tarefa de assistir ao vídeo da já famosa reunião ministerial de julho de 2022, quando pontificava como presidente um sujeito de nome Jair Bolsonaro. É um verdadeiro circo de horrores. Concorre com o encontro ministerial de abril de 2020, também gravado. Nesse conclave de malfeitores, o então ministro da Educação(?), Abraham Weintraub, disse que, por ele, colocaria "vagabundos" na cadeia, a começar pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Por sua vez, o famoso Posto Ipiranga, vulgo Paulo Guedes, gabou-se de ter posto uma granada "no bolso do inimigo" quando suspendeu o reajuste dos servidores públicos. Para não ficar atrás em termos de puxa-saquismo, Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente, disse que era o momento de "passar a boiada", isto é, acelerar o trator por sobre biomas protegidos.

Nem é preciso retomar as falas da reunião golpista, divulgada na semana passada, pois de conhecimento geral. E na minha audição do vídeo não notei nada de importante que não houvesse sido reproduzido pelos jornais. Mas o que espanta, mesmo para quem conhece Bolsonaro, é o modo desqualificado como se comporta. Ele trata os seus ministros como moleques, distribuindo broncas a granel, que todos aceitam de cabeça baixa, o que é vergonhoso. E também pela quantidade de palavrões que ele expele em suas vociferações. Eu contei.

A reunião demorou uma hora e meia; Bolsonaro monopolizou a fala por 60 minutos. Nesse período, ele despejou 42 impropérios, entre eles, desculpem: "puta que pariu", "foda" (com variações "se fudê" e "fodido"), "caralho", "merda", "bosta" e "porra". Um xingamento a cada minuto e meio. Um recorde digno de entrar no Guiness. Duvido que algum chefe de Estado supere Bolsonaro em uma competição de emporcalhamento da linguagem.

Não se quer aqui dar lição de moral, pois no dia a dia os palavrões são comuns, entre amigos ou em conversas informais. Mas é repelente em falas públicas de autoridades ou em reunião de ministros. Bolsonaro nunca respeitou esse limite, as suas transmissões ao vivo eram pontuadas por xingamentos, em desrespeito total aos brasileiros. O ex-presidente eleva a degradação da linguagem à enésima potência, e isso ajuda a explicar a sua conduta política.